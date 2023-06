Victor Wembanyama został wybrany z numerem 1 w drafcie do koszykarskiej ligi NBA przez San Antonio Spurs. W zespole prowadzonym przez trenera Gregga Popovicha 19-letni Francuz będzie kolegą reprezentanta Polski Jeremy'ego Sochana.

Victor Wembanyama (z prawej) i komisarz ligi NBA Adam Silver / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Z "dwójką" do Charlotte Hornets trafił Brandon Miller, a z numerem trzecim do Portland Trail Blazers - Scoot Henderson. Jako następni swoje kluby w amerykańsko-kanadyjskiej lidze znaleźli bracia bliźniacy: Amen Thompson będzie graczem Houston Rockets, a Ausar Thompson - Detroit Pistons.

To prawdopodobnie najwspanialsza noc w moim życiu, spełnienie marzeń. To niesamowite - powiedział Wembanyama tuż po wyborze.

Młody Francuz uchodzi za największy koszykarski talent od 20 lat. W 2003 roku do NBA wszedł LeBron James, ale nie brak głosów, że "Wemby", bo taki przydomek uzyskał za oceanem, ma jeszcze większy potencjał niż James, gdy zaczynał wielką karierę.

Jest pierwszym Francuzem i drugim Europejczykiem w historii wybranym z numerem pierwszym w drafcie do NBA. W 2006 roku trafił do ligi w ten sposób Włoch Andrea Bargnani. W pierwszej dziesiątce tegorocznego naboru znalazł się także drugi koszykarz znad Sekwany - Bilal Coulibaly, kolega klubowy Wembanyamy z zespołu ligi francuskiej Boulogne-Levallois Metropolitans 92, który z numerem siódmym został wybrany przez Indiana Pacers i przekazany do Washington Wizards.