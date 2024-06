Polscy piłkarze pokonali 2:1 Turcję tuż przed Euro 2024, ale kibiców niepokoją urazy Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego. Po spotkaniu z Turkami głos w tej sprawie zabrał selekcjoner Michał Probierz.

Selekcjoner Michał Probierz podczas meczu Polski z Turcją / Szymon Pulcyn / PAP

Kontuzja w piątkowym meczu towarzyskim z Ukrainą wyeliminowała z Euro 2024 Arkadiusza Milika. Trzy dni później Biało-Czerwoni rozegrali kolejny sparing i znów nie obeszło się bez problemów.

Robert Lewandowski ma lekki uraz i tu nie powinno być problemu. Karol Świderski podkręcił staw skokowy. Dopiero po badaniach będzie więcej wiadomo - powiedział na konferencji prasowej Michał Probierz.

Świderski opuścił boisko w 19. minucie, a urazu nabawił się kilka chwil wcześniej, celebrując zdobycie bramki. Lewandowski również opuścił plac gry przedwcześnie - w 32. minucie.

Nie zamierzamy już nikogo dodatkowo powoływać - podkreślił selekcjoner.

O kontuzjach kolegów z drużyny mówił też Jakub Moder. Z tego co rozmawialiśmy to na szczęście są to drobne urazy, które wykluczają naszych kluczowych zawodników najwyżej na kilka dni - przekazał pomocnik angielskiego Brightonu.

Jak przyznał, po kontuzjach obu piłkarzy Polacy zaczęli bardziej "dmuchać na zimne", podobnie jak trener, który dokonał kilku roszad w składzie.