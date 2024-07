Ćwierćfinałowy mecz Hiszpanii z Niemcami był dla wielu kibiców przedwczesnym finałem mistrzostw Europy. Zmierzyły się najskuteczniejsze ekipy Euro 2024. Piłkarskie porzekadło mówi, że Niemcy grają zawsze do końca. I tak w tym meczu było: gospodarze Euro 2024 wyrównali na 1:1 w 89. minucie. Okazało się jednak, że i Hiszpanie potrafią grać do końca. Wyszarpali zwycięstwo, strzelając bramkę w 119. minucie meczu. I to oni wystąpią w półfinale.

Euro 2024. Radość Hiszpanów po strzeleniu bramki na 2:1 / RONALD WITTEK / PAP/EPA W Stuttgarcie zmierzyły się dwie najbardziej utytułowane drużyny w historii mistrzostw Europy. Każda z nich trzykrotnie wygrała Euro, a na turnieju w Niemczech obie prezentowały się bardzo dobrze. Hiszpanie pewnie wygrali wszystkie cztery mecze, przy bilansie bramek 9-1. Gospodarze odnieśli trzy zwycięstwa i zremisowali ze Szwajcarią 1:1. Stosunek bramek mieli równie imponujący: 10-2. Mocny początek meczu Hiszpanie zaczęli od ataku. Mocny, płaskie strzał Pedriego obronił jednak Neuer. Chwilę później Toni Kroos ostro zaatakował Pedriego. Hiszpan usiadł na murawie, nie był w stanie kontynuować gry. Trener musiał dokonać zmiany. Za Pedriego wszedł Dani Olmo. Euro 2024, mecz Hiszpania - Niemcy. Kontuzja Pedriego. / ANNA SZILAGYI / PAP/EPA W 14. minucie rzut wolny sprzed pola karnego wykonywał Lamine Yamal. Nastoletni reprezentant Hiszpanii strzelił tuż obok słupka. Kilka minut później Fabian Ruiz strzelał tuż nad poprzeczką. Niemcy odpowiedzieli w 21. minucie. Po dośrodkowaniu Kimmicha Havertz uderzył piłkę głową, wprost jednak w ręce Unaia Simona. Havertz miał kolejną szansę w 35. minucie, gdy dostał piłkę na linii pola karnego. Bramkarz poradził sobie jednak z jego strzałem. Ofensywnie, ale bez bramek Mecz jest prowadzony był w szybkim tempie, akcje przenosiły się błyskawicznie spod jednej bramki pod drugą. Były też zaskakujące strzały. W 39. minucie Dani Olmo próbował pokonać niemieckiego bramkarza strzałem z około 30 m, Neuer odbił piłkę przed siebie. Lamine Yamal równiez próbował pokonać niemieckiego bramkarza z dystansu, ale Neuer obronił jego strzał. Mimo ofensywnej gry pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Druga połowa znowu rozpoczęła się od groźnej akcji Hiszpanów. Yamal genialnie wypatrzył w polu karnym Alvaro Moratę, ten z bliskiej odległości przeniósł jednak piłkę nad poprzeczką. Hiszpański napastnik sygnalizował jeszcze sędziemu, że był ciągnięty za koszulkę, ale arbiter nie dopatrzył się przewinienia. Gol dla Hiszpanii W 51. minucie padł pierwszy gol. Lamine Yamal idealnie wyłożył piłkę Daniemu Olmo, a ten w pełnym biegu oddał precyzyjny strzał w lewy róg. Neuer wyciągnął się jak struna, ale nie sięgnął piłki. Po utracie bramki Niemcy ruszyli do szaleńczych ataków. Unai Simon popisał się piękną paradą po strzale z 16 m Roberta Andricha. Z kolei w 77. minucie Fullkrug uderzył w słupek. Niemcy grają do końca Na ostatnie minuty meczu wszedł weteran Thomas Muller (zmienił Jonathana Taha). Chwilę później wydawało się, ze Niemcy strzelą wyrównująca bramkę. Kai Havertz próbował przelobować bramkarza, ale przeniósł piłkę minimalnie nad bramką. Ostatnie minuty meczu to nieustanne ataki Niemców. Piłkarskie porzekadło mówi, że Niemcy grają zawsze do końca. I tak się stało! Gospodarze Euro 2024 wyrównali w 89. minucie. Po dośrodkowaniu Joshua Kimmich odegrał piłkę głową do tyłu i Florian Wirtz strzelił nie do obrony. Piłka minęła gąszcz nóg hiszpańskich obrońców, odbiła się od słupka i wpadła do siatki. 1:1. Taki wynik oznaczał dogrywkę. W pierwszej połowie dogrywki okazji bramowych dla obu stron nie brakowało. W 104. minucie Mikel Oyarzabal oddał mocny strzał, który minimalnie minął bramkę. Niemcy odpowiedzieli natychmiast. Wirtz strzelał z 16. metra - obok bramki. W 107. minucie doszło do najbardziej kontrowersyjnej sytuacji spotkania. Po strzale Musiali piłka uderzyła w rękę Cucurelli. Hiszpański obrońca miał rękę odstawioną od ciała, a lecąca w stronę bramki piłka zmieniła kierunek. Sędzia nakazał jednak grać dalej, nie dyktując rzutu karnego dla Niemców. O tej sytuacji, niezależnie od wyniku meczu, długo jeszcze będzie się dyskutować. Hiszpania strzela drugiego gola Okazało się, ze nie tylko Niemcy grają do końca. W 119 minucie kapitalnym strzałem główką bramkę na 2:1 zdobył Mikel Merino. Podawał Dani Olmo. Sędzia doliczył jeszcze 5 minut, ale Niemcy nie byli już w stanie wyrównać. Gospodarze Euro 2024 odpadli z turnieju, w półfinale zagrają Hiszpanie. Ćwierćfinał: Hiszpania - Niemcy 2:1 po dogrywce (1:1, 0:0). Bramki: 1:0 Dani Olmo (51), 1:1 Florian Wirtz (89), 2:1 Mikel Merino (119-głową). Żółta kartka - Hiszpania: Robin Le Normand, Ferran Torres, Unai Simon, Dani Carvajal, Rodri. Niemcy: Antonio Ruediger, David Raum, Robert Andrich, Toni Kroos, Maximilian Mittelstadt, Florian Wirtz. Czerwona kartka za drugą żółtą - Hiszpania: Dani Carvajal (120+6-faul). Sędzia: Anthony Taylor (Anglia). Widzów 54 000. Hiszpania: Unai Simon - Dani Carvajal, Robin Le Normand (46. Nacho Fernandez), Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal (63. Ferran Torres), Rodri , Pedri (8. Dani Olmo), Fabian Ruiz (102. Joselu), Nico Williams (80. Mikel Merino) - Alvaro Morata (80. Mikel Oyarzabal). Niemcy: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Antonio Ruediger, Jonathan Tah (80. Thomas Mueller), David Raum (57. Maximilian Mittelstadt) - Jamal Musiala, Emre Can (46. Robert Andrich), Ilkay Guendogan (57. Niclas Fuellkrug), Toni Kroos, Leroy Sane (46. Florian Wirtz) - Kai Havertz (91. Waldemar Anton) / RMF24 REKLAMA shere Facebook Twitter Wykop mail

Drukuj