"Pada Shrek", "Madagwiazdka" czy "Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka". Wiele kultowych dziś animacji dla najmłodszych ma swoje świąteczne wersje. Z dziećmi można obejrzeć także bożonarodzeniowe odsłony Myszki Miki czy Kubusia Puchatka. Wiele z nich znajdziecie dziś w streamingu lub na DVD.

Pada Sherek

"Pada Shrek" to dwudziestominutowa świąteczna odsłona animacji o znanym zielonym ogrze. Zbliża się Wigilia i Shrek marzy tylko o tym, by mieć święty spokój. Wszyscy dookoła ulegają przedświątecznej gorączce, wszyscy oprócz Shreka, który głośno i często deklaruje, że nie znosi świąt. Osioł, Kot w Butach i Ciastek obserwują jego wysiłki z dezaprobatą. Shrek nie chce jednak sprawić przykrości Fionie i dzieciom, więc udaje mu się zdobyć poradnik dla tych, którzy nie wiedzą, jak zorganizować święta.

Madagwiazdka

"Madagwiazdka" to polski tytuł animacji "Merry Madagaskar". Krótkometrażowy film powstał w wytwórni DreamWorks Animation dla NBC. Akcja "Madagwiazdki" rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią "Madagaskaru".

Święty Mikołaj ma wypadek i rozbija się z saniami na Madagaskarze. Dopada go utrata pamięci więc Alex, Marty, Melman i Gloria z pomocą pingwinów muszą rozwieść wszystkim prezenty i uratować Boże Narodzenie. Przy okazji zamierzają wykorzystać sanie Świętego Mikołaja, by w końcu wrócić do domu, do nowojorskiego ZOO. A pingwiny rozpoczynają wojnę z reniferami o to, który biegun jest ważniejszy.

Wesołych świąt, Tomku

To świąteczna odsłona opowieści o dzielnej Lokomotywie. Na wyspie Sodor wszystkie lokomotywy czekają już na Święta. Tomek szuka najpiękniejszej choinki i śpiewa specjalną śnieżną piosenkę Wyspy Mgieł, aby spełniły się wszystkie zimowe życzenia.

W polskiej wersji na płacie DVD ukazało się 5 świątecznych odcinków: "Niech Pada Śnieg", "Niespodzianka", "Szybka Basia", "Piotruś w Śniegu" oraz "Kłopoty z Choinką".

Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka

Ta świąteczna wersja animacji dla całej rodziny trwa 26 minut. Sid przez przypadek niszczy rodzinną pamiątkę, czyli świąteczny głaz Mańka. W związku z tym, trafia na mikołajową listę "niegrzecznych". By odkupić swoje winy przewodzi przezabawnej wyprawie na Biegun Północny, przez co wywołuje jeszcze większe zamieszanie.

Puchatek i Miki w świątecznej odsłonie

Twórcy filmu "Puchatkowego nowego roku", czyli świątecznej odsłony tej uwielbianej przez dzieci bajki chcą, by widzowie dołączyli do Kubusia, Tygrysa, Kłapouchego, Maleństwa i całej reszty. Nadszedł najwspanialszy czas w roku, ale Królik przekona się o tym dopiero, gdy wszyscy jego przyjaciele podejmą noworoczne postanowienia, próbując zmienić stare nawyki.

"Bajkowe święta" to z kolei animacja składająca się z trzech bożonarodzeniowych historii z gwiazdami studia Disney - Myszką Miki, Kaczorem Donaldem i Goofym.