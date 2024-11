Trwa posiedzenie komisji śledczej ds. afery wizowej, na którym szef komisji Marek Sowa (KO) przedstawia projekt raportu końcowego z kilkunastoma wnioskami. Komisja złoży 11 zawiadomień do prokuratury, m.in. na Mateusza Morawieckiego - zapowiedział Sowa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Komisja rozpoczęła prace w lutym. Przesłuchała 37 świadków i odebrała opinie od dwóch biegłych. Odbyło się 40 posiedzeń i ponad 110 godzin przesłuchań.

Sowa: Przed sądem mogą stanąć m.in. Kamiński, Morawiecki, Emilewicz

O raporcie ws. afery wizowej mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 przewodniczący komisji śledczej ds. afery wizowej, poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa.

Przygotowaliśmy rzetelny raport. Rząd Zjednoczonej Prawicy wpuścił do Polski 3 mln 610 tys. osób w cztery lata. Głównie z Ukrainy, Białorusi i Rosji. W tej liczbie nie ma Ukraińców, którzy uciekli przed wojną - powiedział.

Poseł Koalicji Obywatelskiej przytoczył dokładne dane: Z Turcji przyjechało do nas ponad 72 tys., z Indii ponad 56 tys., z Chin 28 tys., z Kazachstanu 26 tys., z Gruzji 23 tys., z Filipin 22 tys., z Uzbekistanu 22 tys., z Mołdawii 21,5 tys., z Azerbejdżanu 19 tys., z krajów Afryki 17 tys., z Armenii 16 tys., z Indonezji 12 tys., a z Nepalu 10 tysięcy. Ta dynamika radykalnie wzrastała w ostatnich latach.

Podkreślił również, że komisja skieruje 11 zawiadomień do prokuratury ws. zaniedbań. Przed sądem mogą stanąć Mariusz Kamiński, Mateusz Morawiecki, Andrzej Stróżny, Jadwiga Emilewicz, Justyna Orłowska, Lech Kołakowski, Maciej Lisowski i nie tylko - wyliczał.

Teraz członkowie komisji będą mieli czas do 3 grudnia na zgłoszenie poprawek. Następnie, 3 grudnia komisja będzie debatować nad kształtem raportu i rozstrzygnie w głosowaniu poprawki.

Do 6 grudnia posłowie będą mogli zgłosić zdania odrębne do raportu. Po tym terminie raport trafi do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który zdecyduje o dacie jego przedstawienia na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji