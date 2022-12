"Otyłość to choroba przewlekła, postępująca i ze skłonnością do nawrotów. To jest po prostu wpisane w definicję tej choroby. Problem kontroli wagi dotyczy i dotyczyć będzie zdecydowanej większości z nas. Jak nie teraz, to w przyszłości" - mówił dr Jakub Bukowczan w rozmowie z Marcinem Jędrychem w Radiu RMF24.

Dr Jakub Bukowczan (z prawej) i Marcin Jędrych / RMF24

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego jak poważnym i powszechnym problemem jest nadwaga bądź otyłość. W Polsce aż 62 proc. mężczyzn i 45 proc. kobiet cierpi na nadwagę lub jest otyłych. Należy zaznaczyć, że otyłość jest zaliczana do klasyfikowanych chorób przewlekłych. Z kolei powikłania nadwagi i otyłości to nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu, zwyrodnienia stawów, cukrzyca i wiele innych.

Gościem rozmowy w Radiu RMF24 był dr Jakub Bukowczan, endokrynolog i diabetolog, który opracował specjalny program odchudzania - program hormonalno-metaboliczny. W swojej najnowszej książce pt. "Doktor Kuba odchudza" przedstawia praktyczne porady jak zdrowo i skutecznie schudnąć bez efektu Jojo. W rozmowie w naszym radiu internetowym dr Bukowczan wyjaśniał na czym polega jego program i obalał mity dotyczące diet czy liczenia kalorii.

Myślimy, że nadwaga to tylko kwestia lenistwa, zaniedbania czy zwyczajnego obżarstwa. Jednak nie jest tak. (...) Stwierdzenie, że większa ilość dostarczanych kalorii niż ilość kalorii spalanych wpływa na to, że tyjemy to mit, który obalam w mojej książce. (...) Chcę, żeby ta książka zmieniła podejście nie tylko społeczeństwa, ale też specjalistów zajmujących się leczeniem otyłości. Nadwaga wynika z zaburzonej równowagi hormonalno-metabolicznej, a teoria kalorii jest starą teorią, która funkcjonuje od początku ubiegłego wieku, ale już dawno została obalona - podkreślał specjalista.

Zatem zwiększenie wysiłku fizycznego i ograniczenie kalorii nie zawsze przyniesie efekt, a już na pewno nie będzie on współmierny do wysiłku, jak twierdzi ekspert. Zdarzają się ludzie z odpowiednim metabolizmem, którym dieta od razu przynosi efekt, jednak wciąż istnieje spory odsetek osób, którzy będą mieć z tym duży problem.

Książka jest napisana w stylu popularnonaukowym i została stworzona z zamysłem, aby była łatwa i przyjemna w odbiorze. Z tyłu jest obszerne piśmiennictwo, więc osoby, które są zainteresowane danym zagadnieniem mają odnośniki, gdzie mogą poczytać więcej o danym temacie i sprawdzić w szczegółach dane badanie. (...) To także świetny sposób, żeby przemówić do dzieci, a do nich też trzeba docierać. Problem nadwagi i otyłości coraz częściej dotyka dzieci, w Polsce szczególnie - mówił dr Bukowczan.

Doktor zaznacza, że otyłość to choroba przewlekła, postępująca i ze skłonnością do nawrotów. To jest po prostu wpisane w definicję tej choroby - mówił - Problem kontroli wagi dotyczy i dotyczyć będzie zdecydowaną większość z nas. Jak nie teraz to w przyszłości. (...) Kluczowe jest, żeby utrzymać organizm w harmonii, w równowadze, aby wszystko działało jak w szwajcarskim zegarku.

Według dr Jakuba Bukowczana bardzo istotne jest wczesne wykształcenie odpowiednich nawyków i preferencji smakowych. Często obserwuję wśród małoletnich pacjentów, że absolutnie nie jedzą warzyw, nie jedzą owoców (...) a ich dieta jest bardzo monotonna. (...) Ludzie chcą wracać do tego, co znają i co lubią, a co niekoniecznie jest wskazane.

Endokrynolog nawiązał również do postów, diet oczyszczających i głodówek. Sporo osób jeździ na specjalne obozy odchudzające raz czy dwa razy do roku. (...) Za każdym razem ten efekt, który osiągają jest coraz mniejszy. Głodówki nie docierają do sedna problemu, są tylko nagłym i restrykcyjnym ograniczeniem ilości jedzenia.

Z każdym postem organizm pozbywa się dużej ilości masy mięśniowej. Ta masa mięśniowa decyduje o naszej podstawowej przemianie materii. (...) Okazuje się, że ostatecznie po tych pięciu, sześciu postach pasowałoby jeść tylko 1000 kalorii dziennie, żeby utrzymać wagę - mówił dalej.

Ekspert podkreśla, że sport jest świetnym sposobem, żeby utrzymać wagę. Jednak jeśli chodzi o redukcję wagi - ponad 90% sukcesu to nawyki żywieniowe. Często słyszę od swoich pacjentów: "A bo ja się nie ruszam". To nie jest główny czynnik. (...) Często osoby, które mają nadwagę wypierają się wielu własnych błędów żywieniowych.

Złymi nawykami są przede wszystkim przekąski między posiłkami - podjadanie podczas pracy, nauki - na co często nie zwracamy nawet uwagi. Oczywiście nie da się całkowicie tego uniknąć.

Przełomowym spojrzeniem na redukcję wagi jest technika postu przerywanego, tzn. dzielimy dobę na czas kiedy jemy i kiedy nie jemy. (...) Ja zalecam post 8/16, czyli przez 8 godzin możemy jeść według uznania, (...) z kolei przerwa między ostatnim posiłkiem jednego dnia a pierwszym posiłkiem kolejnego musi trwać 16 godzin. W ten sposób udaje nam się uniknąć efektów podjadania czy innych błędów dietetycznych - tłumaczył specjalista.

Celem mojego programu jest wyrównanie gospodarki hormonalno-metabolicznej, której zaburzenia leżą u podłoża problemu nadwagi i otyłości. (...) To jest wieloletni proces i absolutnie kluczowa w tym procesie jest motywacja i samoświadomość. (...) Rozmiar ignorancji i niewiedzy w tym zakresie jest przeolbrzymi. (...) Jednak wiele rzeczy jest nieoczywistych - mówił dr Bukowczan.

Farmakologia wspomaga wielu pacjentów, jednak sukces można osiągnąć przez zdrowy styl życia i profilaktykę. Wszystkie zasady opisałem w mojej książce, w moim programie hormonalno-metabolicznym. To kluczowe elementy, żeby żyć zdrowo i czuć się dobrze - podsumował.

Opracowanie: Rafał Szarek