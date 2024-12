Rząd Węgier uwzględnił wniosek posła PiS Marcina Romanowskiego i udzielił mu azylu - poinformował obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski. Jak przekazał, Romanowski zwrócił się o azyl w związku "z politycznie motywowanymi działaniami ze strony służb i Prokuratury Krajowej".

Marcin Romanowski / Tomasz Gzell / PAP

Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości.

W czwartek wieczorem obrońca Romanowskiego, mec. Lewandowski, przekazał na platformie X, że "rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. w związku z podejmowaniem przez polski rząd i podległą mu Prokuraturą Krajową działań naruszających jego prawa i wolności".

Według Lewandowskiego "przedstawiony organom węgierskim materiał w postaci licznie publikowanych wpisów i wypowiedzi przedstawicieli obecnej większości rządzącej, bezpośrednio świadczy o zaangażowaniu służb w zwalczanie członków partii opozycyjnych". Romanowski we wniosku miał - wg obrońcy - wskazywać, że "nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce z uwagi na polityczne zaangażowanie części sędziów jawnie popierających obecnego ministra sprawiedliwości".

Lewandowski wskazywał też, że Romanowski zdecydował się na złożenie wniosku o ochronę międzynarodową, aby "zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na sytuację w Polsce i represje polityczne, które dotykają partie opozycyjne w naszym kraju".

"Oferujemy schronienie każdemu, kto spotyka się z prześladowaniami politycznymi w swoim kraju"

Taki przebieg wydarzeń Orban zasugerował w wywiadzie, który został opublikowany w czwartek na portalu mandiner.hu. Węgierski premier podsumował mijający rok zarówno w polityce krajowej, jak i międzynarodowej.

Przy tej okazji odniósł się do aktualnej sytuacji w Polsce, która po Węgrzech przejmie półroczną prezydencję w Radzie UE.

W tej chwili stosunki polsko-węgierskie są na najniższym poziomie, bo liberalna polska, tęczowa koalicja nie potrafi rozróżnić polityki partyjnej od państwowej - ocenił Orban, zwracając przy tym uwagę, że Polska i Węgry mają strategiczne interesy, w których kraje te powinny sobie wzajemnie pomagać, a nie się osłabiać.

Oprócz tego węgierski premier odniósł się do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.

Polscy patrioci zostali wyrzuceni z rządowego siodła, a na ich miejsce przyszła liberalna tęczowa koalicja. My (Węgrzy) jesteśmy patriotami, uważają nas za wrogów - oświadczył Orban.

Jednocześnie bardzo ostro skrytykował działania polskiego rządu na wewnętrznej scenie politycznej.

Polscy liberałowie wymyślili nową koncepcję rządów prawa - praworządności ustawowej. Do rozprawienia się z przeciwnikiem politycznym wykorzystuje się praworządność i instrumenty prawne - dodał.

Dziennikarze prowadzący rozmowę zapytali również, czy Węgry przyjmą polskich uchodźców politycznych. Oferujemy schronienie każdemu, kto spotyka się z prześladowaniami politycznymi w swoim kraju - odpowiedział Orban.

Nazwisko objętego europejskim nakazem aresztowania, byłego wiceministra sprawiedliwości nie padło, ale jak wskazuje węgierski portal, powołując się na swoje źródła - chodzić mogło o Marcina Romanowskiego.

Europejski Nakaz Aresztowania Marcina Romanowskiego

Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował w czwartek o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania Marcina Romanowskiego. Tym samym sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury, która wnioskowała o wydanie ENA.

Cieszy nas bardzo, jako prokuraturę, że Europejski Nakaz Aresztowania został tak sprawnie przez sąd wydany. To znaczy, że sąd z powagą podchodzi do poszukiwań pana Romanowskiego - powiedziała podczas późniejszej konferencji prasowej rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Obecnie ten Europejski Nakaz Aresztowania zostanie przetłumaczony na wymagane języki, zazwyczaj na język angielski, i zostanie wprowadzony do systemu informacyjnego Schengen, co da podstawy do poszukiwania Marcina Romanowskiego na obszarze wszystkich państw członkowskich UE - dodała.

Jak doprecyzowała, nakaz będzie tłumaczyła prokuratura, która czeka teraz, by nakaz do niej dotarł. Czekamy aż ten dokument wpłynie do prokuratury i oczywiście będzie tłumaczony natychmiast - zapewniła.

Gdzie może przebywać Romanowski?

Prok. Adamiak była pytana przez dziennikarzy, czy prokuratura ma podejrzenia, co do miejsc, gdzie Romanowski może przebywać. Rzeczniczka zaznaczyła, że nie może tego powiedzieć. Mamy pewne informacje o prawdopodobnym miejscu pobytu pana Romanowskiego, natomiast z oczywistych powodów taką informacją nie dzielimy się z opinią publiczną - powiedziała.

Pytana, czy wobec wydania ENA wciąż potrzebne jest również wydanie czerwonej noty Interpolu, Adamiak potwierdziła i zaznaczyła, że ENA obowiązuje tylko na terytorium UE, a do sieci Interpolu należy ponad 190 państw z całego świata.

Odnosząc się do wypowiedzi obrońcy Romanowskiego mec. Bartosza Lewandowskiego, który ocenił w środę, że czerwonej noty Interpolu nie można wydać w przypadku przestępstw urzędniczych, Adamiak zwróciła uwagę, że czerwoną notę Interpolu można wydać m.in. w związku z zarzutami o udział w zorganizowanej grupie przestępczej - a taki zarzut został postawiony Romanowskiemu. Wobec tego jak mówiła, nawet w przypadku, gdyby noty nie można było wydać za przestępstwa urzędnicze, można by ją wydać z tego tytułu.

"Udzielenie azylu może być przesłanką do odmowy ekstradycji podejrzanego"

Prok. Adamiak została zapytana też, czy udzielenie komuś azylu politycznego może zatrzymać procedurę ekstradycji z jednego kraju UE do drugiego. Mam różne doświadczenia (...) To zależy od państwa, z którego wydania danej się żąda. Bywa tak, że państwa zawieszają postępowania do zakończenia tego postępowania administracyjnego w przedmiocie azylu, ale praktyka jest różna - powiedziała. Dodała, że udzielenie azylu może być przesłanką do odmowy ekstradycji podejrzanego.

Wniosek o wpisanie Romanowskiego na listę ściganych "czerwoną notą"

Wczoraj policja zwróciła się do Interpolu o wpisanie Romanowskiego na listę osób ściganych "czerwoną notą". Na decyzję tej organizacji trzeba poczekać. Czerwona nota to informacja, iż dana osoba jest poszukiwana przez władze jednego z krajów członkowskich Interpolu. Zawiera prośbę o lokalizację oraz zatrzymanie takiej osoby.

Obrońca Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski zapowiedział, że wystąpi do Sekretariatu Generalnego Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej z pismem wskazującym na formalną niemożliwość uwzględnienia wniosku o wydanie czerwonej noty za jego klientem.

"Tzw. czerwona nota zgodnie z regulaminem Interpolu nie może zostać wydana w sprawie dotyczącej rzekomych czynów zabronionych, których miał dopuścić się mój klient" - napisał na platformie X mec. Bartosz Lewandowski.

Podkreślił, że z uwagi na to, iż tzw. czerwona nota Interpolu obejmuje ściganie najpoważniejszych przestępców podejrzanych, czy skazanych za terroryzm, morderstwa, handel ludźmi, czy przestępczość narkotykową regulamin wyklucza wydanie takiej noty w przypadku czynów zabronionych o charakterze urzędniczym, jak również takich, które polegają na spowodowaniu szkody w "majątku publicznym".