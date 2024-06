Na zaczynającym się w środę posiedzeniu dojdzie do zaprzysiężenia kandydatów na posłów, którzy przejmą pełnienie mandatów od osób wybranych na początku czerwca do Parlamentu Europejskiego. To oznacza, że Sejm wróci niemal do pełnego stanu osobowego 460 parlamentarzystów. Poniżej lista tych, którzy zadeklarowali chęć złożenia ślubowania poselskiego na najbliższym posiedzeniu:

Sala parlamentarna w Sejmie / Albert Zawada / PAP 1. Bożenna Urszula Hołownia (w miejsce Michała Andrzeja Koboski), 2. Urszula Magdalena Koszutska (w miejsce Borysa Piotra Budki), 3. Krzysztof Mieszkowski (w miejsce Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego), 4. Krzysztof Szymański (w miejsce Stanisława Tyszki), 5. Marta Magdalena Stożek (w miejsce Krzysztofa Jana Śmiszka), 6. Magdalena Roguska (w miejsce Michała Rocha Szczerby), 7. Piotr Kowal (w miejsce Joanny Izabeli Scheuring-Wielgus), 8. Katarzyna Królak (w miejsce Jacka Protasa), 9. Maciej Tadeusz Tomczykiewicz (w miejsce Mirosławy Nykiel), 10. Michał Bartosz Kowalski (w miejsce Piotra Józefa Müllera), 11. Anna Paluch (w miejsce Arkadiusza Mularczyka), 12. Jerzy Witold Meysztowicz (w miejsce Jagny Kingi Marczułajtis-Walczak), 13. Lidia Czechak (w miejsce Marleny Magdaleny Maląg), 14. Maria Joanna Koźlakiewicz (w miejsce Marcina Piotra Kierwińskiego), 15. Krzysztof Mariusz Piątkowski (w miejsce Dariusza Jońskiego), 16. Mariusz Piotr Popielarz (w miejsce Kamili Gasiuk-Pihowicz), 17. Grzegorz Macko (w miejsce Michała Pawła Dworczyka), 18. Włodzimierz Tomaszewski (w miejsce Waldemara Grzegorza Budy), 19. Barbara Anna Grygorcewicz (w miejsce Bartosza Adama Arłukowicza), 20. Wioletta Maria Kulpa (w miejsce Macieja Romana Wąsika), 21. Bożena Lisowska (w miejsce Marty Wcisło), 22. Jarosław Karol Krajewski (w miejsce Małgorzaty Gosiewskiej), 23. Michał Połuboczek (w miejsce Grzegorza Brauna). Zobacz również: Maciej Gdula gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Opracowanie: Karol Żak