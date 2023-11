Nie wybieram się nigdzie, będę zajmował się polskimi sprawami - zadeklarował we wtorek lider PO Donald Tusk, pytany, czy zamierza w Brukseli zastąpić obecną szefową KE. Dodał, że za kilka tygodni oficjalnie Ursula von der Leyen dostanie wsparcie także od jego politycznej formacji na kolejną kadencję.

Donald Tusk / Piotr Nowak / PAP

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Tusk został zapytany, czy jest prawdą, że jest umówiony ze swoimi ministrami tylko na rok, a potem będzie chciał zastąpić w Brukseli szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

Jedną z niewielu sensownych akcji czy decyzji premiera Mateusza Morawieckiego w Europie było poparcie cztery i pół roku temu Ursuli von der Leyen na przewodniczącą KE - oznajmił szef Platformy Obywatelskiej.

Rząd polski, podobnie jak rząd węgierski bardzo się zaangażował w promowanie tej kandydatury, a akurat ja jako szef Rady Europejskiej, kończący swoją kadencję, byłem sceptyczny. Akurat Ursula von der Leyen nie była moją kandydatką, tylko pana Morawieckiego i pana (Viktora) Orbana, między innymi. Ten obraz w Europie nie jest taki prosty jakby chciała Telewizja Publiczna czasami przedstawić, włącznie z wątkami niemieckimi - kontynuował Tusk swoją wypowiedź po pytaniu postawionym przez dziennikarza TVP.

Można by dużo opowiadać o polityce niemieckiej tego rządu, ale ponieważ ja nie mam obsesji na temat żadnego z partnerów europejskich, więc nie będę państwa (zanudzał tym - przyp. red.) - a brzmiałyby sensacyjnie te informacje - co robił czasami Mateusz Morawiecki, by przypodobać się większym graczom w UE - dowodził Tusk. Ale (Morawiecki) odchodzi, dajmy mu święty spokój - zauważył lider KO.

Po tych stwierdzeniach Donald Tusk zapewnił: "Nie wybieram się nigdzie. Czytałem te spekulacje, wiem kto je spinuje, znam waszą propagandę, wasze oszczerstwa, które pod moim adresem rozpowszechniacie od wielu lat, o ucieczce, o tym, że interesuje mnie tylko pozycja w Brukseli. Przecież to wszystko przechodziliśmy".