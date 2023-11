Robert Kropiwnicki, który jest nowym członkiem KRS, pytany był o prace tego gremium.

"Naszą rolą jest mówienie o tym, jak powinien wyglądać porządek konstytucyjny zgodnie z wyrokami Sądów Najwyższych, Sądów Europejskich, Trybunału w Luksemburgu. To jest szalenie istotne, żeby przywracać samorządność. Aby Polacy mieli pewność obrotu prawnego. Aby sędziowie, którzy są w sądach do których idą Polacy, aby nikt nie podważał ich legalności" - stwierdził.

Bodnar za Ziobro?

Gość RMF FM i internetowego radia RMF24 był również pytany o to, czy Adam Bodnar były dobrym następcą Zbigniewa Ziobry na stanowisku ministra sprawiedliwości. "Jeżeli premier Morawiecki odejdzie, i premier Tusk będzie mógł w końcu wskazać swoich kandydatów, i jeśli wskaże Adama Bodnara, to będzie on dobrym ministrem" - mówił Kropiwnicki. "Ale poczekajmy chwilę. Przez to przedłużanie jesteśmy skazani na to, że czekamy miesiąc na nowy rząd. A szkoda czasu" - dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Zdaniem Kropiwnickiego Bodnar "ma świetny dorobek jako Rzecznik Praw Obywatelskich". "Uzyskał bardzo dobry wynik do Senatu. Jest świetnym prawnikiem, doktorem habilitowanym prawa, ma też osobisty dorobek. Publikacje w sprawie praw człowieka. Jeżeli Donald Tusk go wskaże, to będzie gwarancja, że sądy będą bliżej ludzi" - dodał Kropiwnicki.

Krótsza kadencja prezydenta?

Gość Bogdana Zalewskiego odniósł się również do opinii konstytucjonalisty Marka Chmaja, który stwierdził, że możliwe jest skrócenie kadencji prezydenta w drodze referendum. "Moim zdaniem jest to daleko idący pogląd. Takie referendum byłoby możliwe wraz ze zmianą konstytucji i to miałoby sens" - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej. "Bo tu nie ma innej możliwości niż zmiana konstytucji. Ale oczywiście można sobie wyobrazić, że jest pytanie referendalne w tej sprawie, później jest zmiana konstytucji, która znowu może być zatwierdzana w drodze referendum. I wtedy, dopiero jest skrócenie kadencji. Ale myślę, że szybciej upłynie kadencja prezydenta Andrzeja Dudy niż dojdzie do zmiany konstytucji" - dodał parlamentarzysta KO.

Kropiwnicki nie jest również przekonany co do postawienia prezydenta Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu. "Dziś nie ma większości, żeby postawić prezydenta Dudę przed Trybunałem Stanu" - mówił. "Ale proszę pamiętać, że te zarzuty się nie przedawniają i może w przyszłej kadencji będzie taka większość, żeby zebrać dwie trzecie i postawić go za różne rzeczy" - dodał.