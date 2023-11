Na początku nowego roku prezydent Szczecina ma ogłosić oficjalną decyzję o tym, czy będzie ubiegać się o kolejną kadencję. Nieoficjalnie wiadomo, że Piotr Krzystek wystartuje w nadchodzących wyborach samorządowych, choć może być to ostatni raz. Krzystek prezydentem Szczecina jest od niemal 17 lat.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek / Andrzej Lange / PAP

Sam Piotr Krzystek o starcie w wyborach na razie nie mówi. Decyzję w tej sprawie ma ogłosić na początku roku. Jego współpracownicy mówią jednak, że nie wyobrażają sobie innego scenariusza niż starania o reelekcję.

Piotr Krzystek kończy właśnie swoją czwartą kadencję - jeśli znów wystartuje i znów wygra, dołączy do grona najdłużej urzędujących prezydentów miast w Polsce.

Trudno też sobie wyobrazić, kto mógłby Krzystkowi na lokalnej scenie politycznej rzucić rękawicę i w dodatku z nim wygrać. Polityczne zaplecze obecnego prezydenta z największym niepokojem patrzy w kierunku Koalicji Obywatelskiej i tego, kogo to ugrupowanie wystawi. O szansach Krzystka mówią ostrożnie, choć raczej nie powinien mieć on problemów by wygrać.

W poprzednim głosowaniu niewiele zabrakło, by Krzystek wybory prezydenta miasta rozstrzygnął w pierwszej turze. W drugiej zdobył niemal 80 proc. głosów. Także 8 lat temu w pierwszej turze zdobył powyżej 40 proc. głosów, a w drugiej poparło go prawie 72 proc. głosujących.

Nieoficjalnie mówi się jednak, że to może być dla Krzystka już ostatnia kadencja. Piotr Krzystek prezydentem Szczecina jest od 2006 roku.