"To jest komisja do wyjaśnienia spraw - nazwijmy umownie - Pegasusa" - powiedział w Sejmie lider Platformy Obywatelskiej tłumacząc konieczność powołania ciała do zbadania inwigilacji opozycji i kontroli obywateli. Dodał, że powstanie takiej komisji powinno stanowić ostrzeżenie dla wszystkich polityków, którzy w przyszłości będą chcieli wykorzystywać aparat państwa przeciwko obywatelom i opozycji.

Tusk: Odwołamy skład komisji ds. wpływów rosyjskich

Donald Tusk ocenia, że komisja ds. zbadania rosyjskich wpływów naruszyła prawa konstytucyjne i zasłużenie stała się przedmiotem krytyki. "W Polsce pół miliona ludzi wyszło na ulicę, kiedy ten chory pomysł stał się faktem, w jaki sposób eliminować konkurencję polityczną poprzez tego typu gry i zabawy" - mówił we wtorek Tusk.

Zapowiedział jednocześnie, że zlikwidowanie komisji nie wchodzi w grę, bo ustawa wymagałaby współpracy z prezydentem, na którego dobrą, w tej kwestii wolę - jak przyznaje lider PO - nie ma co liczyć. Dlatego opozycja będzie dążyła do odwołania składu komisji, bo to leży w kompetencjach i możliwościach Sejmu.

Tusk o realizacji programu wyborczego

Polityk zasygnalizował także, że w najbliższym czasie procedowane w Sejmie będzie kilka projektów autorstwa koalicji. Przypomniał, że na środę zaplanowano procedowanie projektu w sprawie in vitro. "Wspólnie z tysiącami Polek i Polaków zebraliśmy pół miliona podpisów pod tym projektem, jutro rozpocznie się finałowa rozgrywka o nadzieje i marzenia o swoich własnych dzieciach dla wielu polskich rodzin. Jestem z tego powodu bardzo dumny" - powiedział Tusk.

Zapowiedział również, że Koalicja Obywatelska złoży w Sejmie projekty ustaw dotyczące legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży i pigułki "dzień po". Zastrzegł, że mimo, iż projekty są gotowe to KO chce przeprowadzić konsultacje społeczne w tych kwestiach.

Tusk podkreślił w wtorek na konferencji prasowej, że po utworzeniu nowego rządu Koalicja Obywatelska będzie starała się zrealizować zapowiadane 100 konkretów w 100 dni.