Przywrócenie finansowania procedury zapłodnienia in vitro to będzie pierwszy projekt, nad którym mają pracować merytorycznie posłowie w nowym Sejmie - wynika z ustaleń reportera RMF FM. Prace mogą ruszyć we wtorek. Do laski marszałkowskiej ma trafić nowy projekt lub z sejmowej zamrażarki wyciągnięty będzie projekt obywatelski złożony w poprzedniej kadencji.