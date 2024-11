"Działania zmierzające do zabezpieczenia wschodniej granicy kraju to inwestycja w pokój" - podkreślił premier Donald Tusk podczas sobotniej wizyty na pierwszym wybudowanym odcinku Tarczy Wschód. Zapewnił też, że Europa obserwuje te inwestycje z satysfakcją i jest gotowa je wspierać

/ Tomasz Waszczuk / PAP

Inwestycja w pokój

Podczas briefingu w pobliżu wsi Dąbrówka (woj. warmińsko-mazurskie) premier Donald Tusk podkreślił, że "im lepiej będzie strzeżona polska granica, im trudniej dostępna dla tych, którzy mieliby złe zamiary".

Wszystko to, co tutaj robimy - i to będziemy robili także na granicy z Białorusią i Ukrainą - ma odstraszyć i zniechęcić ewentualnego agresora, w związku z czym to jest naprawdę inwestycja w pokój. Wydamy na to miliardy złotych, ale już w tej chwili cała Europa z wielką satysfakcją obserwuje i będzie wspierała w razie potrzeby te inwestycje i nasze działania - powiedział Tusk.