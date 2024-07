Na publikację zareagował z kolei sztab Bidena

"Nie, Donald. To, co jest słabe, to odbieranie kobietom praw, to, co jest słabe, to przegranie wyborów i zachęcanie brutalnego tłumu do ataku na Kapitol" - napisano w oświadczeniu, dodając serię innych zarzutów wobec Trumpa.

Mimo słów Trumpa i nawoływań coraz większej liczby Demokratów w Kongresie do wycofania się prezydent Biden dotąd konsekwentnie zapewnia, że pozostanie w wyścigu o prezydenturę "do samego końca" i że "nikt go nie wypchnie". W środę "New York Times" napisał, powołując się na "kluczowego sojusznika" Bidena, że prezydent powiedział mu, iż może nie uratować swojej kandydatury, jeśli nie zdoła uspokoić wyborców co do swoich zdolności do pełnienia funkcji. Biały Dom zdecydowanie zaprzeczył tym doniesieniom.

W piątek Joe Biden ma udzielić wywiadu telewizji ABC.