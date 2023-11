Agnieszka Kaczmarska podała się do dymisji, nowym szefem Kancelarii Sejmu będzie Jacek Cichocki - powiedział w TVN24 marszałek Sejmu Szymon Hołownia. „To mój wieloletni współpracownik. Jest absolutnie kryształowym człowiekiem, skrajnie uczciwym, typem państwowca” - podkreślił Hołownia.

Szymon Hołownia / Radek Pietruszka / PAP

To prawda, podała się pani minister do dymisji. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten okres przejściowy, to pani minister jest bardzo pomocna, bardzo wdraża też moją ekipę do działania. Ta dymisja będzie mogła wejść w życie po tym, kiedy uzyskam opinię (sejmowej) komisji regulaminowej - powiedział Hołownia.

Przekazał, że nowym szefem Kancelarii Sejmu ma zostać Jacek Cichocki - były minister w rządach premiera Donalda Tuska i Ewy Kopacz, który od kilku lat współpracuje z Szymonem Hołownią (Polska 2050 - Trzecia Droga).

To mój wieloletni współpracownik jeszcze od czasu kampanii prezydenckiej. Człowiek, do którego mam zaufanie, i człowiek, o którym - obok Władysława Kosiniaka-Kamysza - mogę powiedzieć, że jest absolutnie kryształowym człowiekiem, skrajnie uczciwym, typem państwowca - powiedział marszałek Sejmu.

"Nowy marszałek Sejmu powinien się spotkać z prezydentem"

Hołownia został również zapytany o spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, zaplanowane - jak poinformowała wcześniej Kancelaria Prezydenta - na godz. 11 w piątek.

Przede wszystkim chcę panu prezydentowi przedstawić się w nowej roli. Spotykaliśmy się wcześniej, ale uważam, że nowy marszałek Sejmu powinien się spotkać z prezydentem, uzgodnić priorytety - powiedział.

Też powtórzę panu prezydentowi to, co powiedziałem w pierwszym przemówieniu jako marszałek Sejmu: ja jestem, pełniąc tę funkcję, czytelnym znakiem, że istnieje w tej izbie większość zdolna wyłonić rząd, skoro wyłoniła marszałka Sejmu. Chcę panu prezydentowi w naoczny sposób, swoją fizyczną obecnością pokazać, że jest większość w Sejmie, i że może warto rozważyć przyspieszenie tych procedur - dodał Hołownia. Jak dodał, zależy mu na tym, "żebyśmy stabilnie przez ten proces zmiany przeszli, bez kłótni, wojen".

Polityk został również zapytany o negocjacje w sprawie kształtu rządu koalicyjnego, który zamierza przedstawić KO, Trzecia Droga i Lewica. Pytany, czy Trzecia Droga zabiega o możliwość wskazania szefa resortu spraw zagranicznych, Hołownia powiedział, że "nie ma takiej propozycji na stole, nie ma takiego pomysłu". Minister spraw zagranicznych będzie prawdopodobnie w gestii innego ugrupowania. My przymierzając się do różnych obszarów odpowiedzialności rzeczywiście przez chwilę o tym rozmawialiśmy, ale to już jest dawno nieaktualne - zadeklarował.

Orędzie Hołowni w czwartek

Marszałek Sejmu został również zapytany, kiedy wygłosi orędzie. Jutro - zadeklarował Hołownia.

Chcę się przywitać, chcę się przedstawić i powiedzieć, że do polskiego parlamentu wróciły standardy demokratyczne, których nie było; każdy klub ma zagwarantowane miejsce w prezydium. Oczywiście posłowie mogą oceniać, czy współpraca z danym posłem lub posłanką układała się tak, że zasługuje na miejsce w prezydium, czy nie - ale to jest wola posłów - wskazał, dodając, że powie także o "wielu innych rzeczach".