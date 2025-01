"Polski rząd będzie przygotowany na masowe deportacje nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych" - zapewnił podczas wtorkowego briefingu premier Donald Tusk. To odpowiedź na zapowiedzi nowego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Spotkanie Polonii z prezydentem Andrzejem Dudą w Chicago. / Radek Pietruszka / PAP

Tusk zarządza przygotowania do deportacji

Po pierwszych zapowiedziach dotyczących możliwych deportacji nielegalnych imigrantów z terenu Stanów Zjednoczonych zwróciłem się do ministra spraw zagranicznych, by przygotować nasze konsulaty, placówki, służby na terenie Stanów Zjednoczonych - powiedział premier podczas briefingu przed wtorkowym posiedzeniem rządu. Chodzi o to, by były przygotowane do ewentualnych konsekwencji tych decyzji [Donalda Trumpa - red.] w odniesieniu do Polaków pracujących, mieszkających na terenie Stanów Zjednoczonych, z różnym statusem i poziomem legalności - powiedział Donald Tusk.

Szef rządu dodał, że administracja amerykańska nie poinformowała jeszcze o szczegółach operacji zapowiedzianej przez prezydenta Trumpa.

Nie otrzymaliśmy informacji, czy ta operacja może być dotkliwa dla obywateli polskich przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych. Tak czy inaczej musimy być przygotowani, dlatego nasze placówki w Stanach będą docierały tak szybko, jak to możliwe do naszych obywateli, którzy będą się czuli zaniepokojeni tą sytuacją - zadeklarował premier.

Trump usuwa nielegalnych imigrantów z USA

"Kiedy słońce zajdzie jutro wieczorem, inwazja naszych granic dobiegnie końca, a wszyscy nielegalni imigranci będą w drodze do domu" - ogłosił w niedzielę Donald Trump. Operacji, o której nowy prezydent USA mówił od miesięcy i którą uczynił jednym z głównych tematów swej kampanii wyborczej, raczej w jeden dzień nie da się przeprowadzić. Administracja w Waszyngtonie mówi o konieczności dopracowywania projektu.

"Wall Street Journal" napisał, że już we wtorek zaczną się pierwsze naloty służb imigracyjnych na nielegalnych imigrantów, w pierwszej kolejności w Chicago. Choć celem akcji mają być imigranci, którzy popadli w kontakt z prawem, zatrzymania mają objąć też inne osoby nielegalnie przebywające w USA obecne podczas nalotów.

Polska ambasada zachęca do powrotu do kraju

Te zapowiedzi zaniepokoiły niektórych Polaków przebywających na terenie USA. Nie wpadałbym w defetystyczny ton. W mojej ocenie problem deportacji Polaków nie ma charakteru masowego z uwagi na fakt, że w zdecydowanej większości mają uregulowany status imigracyjny. Trochę spekulujemy, bo nie posiadamy dokładnych danych, ale nie jest to zjawisko dominujące - mówił we wtorek rano PAP konsul Mateusz Sakowicz.

Jednocześnie jednak ambasada Polski w USA opublikowała komunikat, w którym zachęca rodaków do powrotu do kraju. Komunikat zatytułowała "Dobre postanowienie noworoczne - powrót do Polski!".

"Konsekwentnie zachęcamy Polaków mieszkających za granicą do powrotów do kraju i wsparcia Polski swoimi kompetencjami. Przypominamy, że każdemu, kto nie zrzekł się obywatelstwa, przysługuje prawo do posiadania polskiego paszportu, a tym samym prawo do powrotu z emigracji i swobodnego osiedlenia się w Polsce" - czytamy na stronie polskiej ambasady.