Jest wniosek prokuratury w sprawie wyłączenia ze sprawy Marcina Romanowskiego jednego z sędziów - przekazał TVN24. Jak wyjaśniła w rozmowie z telewizją rzeczniczka prokuratury, "to jest sędzia wybrany przez Krajową Radę Sądowniczą, ukształtowaną ostatnimi czasy".

Posłowie PiS Marcin Romanowski (P) i Mariusz Błaszczak (L) podczas "Protestu w obronie Ojczyzny przed bezprawiem i anarchią" w Katowicach - 30 lipca 2024 r. / Michał Meissner / PAP

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak przekazała TVN24, że prokuratura złożyła wniosek o wyłączenie sędziego ze sprawy Marcina Romanowskiego.

Chodzi o sędziego, który został wylosowany do rozpatrzenia zażalenia prokuratury na decyzję sądu dotyczącą niezastosowania aresztu wobec Marcina Romanowskiego.

Uzasadnienie wniosku o wyłączenie sędziego

Jakie jest uzasadnienie wniosku o wyłączenie sędziego? Jak przekazała TVN24 Anna Adamiak, "to jest sędzia wybrany przez Krajową Radę Sądowniczą, ukształtowaną ostatnimi czasy".

Natomiast nie mogę na tym etapie odnosić się szczegółowo do argumentacji wniosku. Z tą argumentacją najpierw powinien zapoznać się sąd, a szczególnie sędzia, który będzie podlegał wyłączeniu, bo przecież pan sędzia może sam również uznać po zapoznaniu się z naszym wnioskiem, że nie powinien orzekać w tej sprawie - powiedziała w rozmowie z TVN24 prokurator Adamiak.

O co chodzi w śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości?

12 lipca Sejm uchylił immunitet Marcinowi Romanowskiemu, politykowi Suwerennej Polski, posłowi klubu PiS, a także wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W latach 2019-2023 Romanowski był wiceministrem sprawiedliwości, który nadzorował fundusz.

15 lipca Romanowski został zatrzymany na polecenie prokuratora prowadzącego śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W prowadzącej śledztwo Prokuraturze Krajowej usłyszał 11 zarzutów, które dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także ustawiania konkursów. Romanowski nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.

17 lipca poseł PiS został wypuszczony na wolność.

Marcin Romanowski był gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Nie było żadnej grupy przestępczej - tak na zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości odpowiadał 24 lipca w Porannej rozmowie w RMF FM były wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Jak mówił w odpowiedzi na pytanie o obawy przed ewentualnym trzymiesięcznym aresztem, "jestem spokojny". Trudno jednak zachować spokój, gdy ma się do czynienia z aresztami wydobywczymi i z nieludzkim traktowaniem - dodał były wiceminister, odnosząc się do zatrzymania ks. Michała O., który oskarżył służby o poniżanie, brak dostępu do wody i spartańskie warunki aresztu.

Kim jest Marcin Romanowski?

48-letni Marcin Romanowski jest posłem Suwerennej Polski z listy Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2019-2023 był wiceministrem sprawiedliwości, a od 2018 r. był także pełnomocnikiem ówczesnego szefa MS Zbigniewa Ziobry do spraw Funduszu Sprawiedliwości.