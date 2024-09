Przychody samorządów terytorialnych nie będą zależne już od rządzących centralnie. Samorządy chcą mieć pewne, gwarantowane źródła pieniędzy, dlatego sytuacja, w której w przyszłości np. będziemy obniżać podatki, nie wpłynie w żaden sposób na pieniądze, które trafią do samorządu, bo one będą zależne od tak zwanej bazy podatkowej - przekazał Donald Tusk.



Jak komentował podczas konferencji minister finansów Andrzej Domański, Polski Ład kosztował polskie samorządy dziesiątki miliardów złotych. Finanse polskich samorządów zostały zdewastowane.



Polski rząd przyjął projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadza ona zmiany w sposobie finansowania samorządów. Ich przychody będą oparte na udziale w dochodach osób mieszkających na terenie danego samorządu, a nie na udziale we wpływach z podatków, jak było wcześniej.



Przygotowaliśmy zmiany, na bazie których zyska każda jedna jednostka samorządu terytorialnego - powiedział minister finansów. Dzięki zmianom w 2025 r. samorządy otrzymają 25 mld zł więcej, w 2026 r. będzie to o 29 mld zł więcej, a w ciągu najbliższych 10 lat będzie to o 345 mld zł więcej" - dodał.