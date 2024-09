Informację o skierowaniu wniosku ws. Marcina Romanowskiego do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy skomentował w mediach społecznościowych jego adwokat - mec. Bartosz Lewandowski.

"Jeśli wniosek podpisał Dariusz Korneluk albo upoważniona przez niego osoba, nie wywołuje on żadnych skutków prawnych, bowiem pochodzi od osoby nieuprawnionej, co przesądziła piątkowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie I KZP 3/24 " - napisał Lewandowski. "Ewentualne uchylenie immunitetu przez ZPRE nie może stanowić podstawy do podjęcia przez Prokuraturę działań wobec posła Romanowskiego z uwagi na nieskuteczność uchylenia immunitetu przez Sejm RP w dniu 12.07.2024 r." - dodał.

Adwokat Romanowskiego stwierdził też, że "z uwagi na fakt "skonsumowania" przez Prokuraturę czynności przedstawienia zarzutów posłowi Romanowskiemu w dniu 15.07.2024 r. bez uprzedniego uzyskania wszystkich zezwoleń Sejmu RP i ZPRE" postępowanie przeciw politykowi musi zostać umorzone.