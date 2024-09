"Ten skład nie tworzy sądu niezależnego"

Przedstawiciele Prokuratury Krajowej mieli wątpliwości co do składu, bo jak twierdzili - "nie tworzy sądu niezależnego, bezstronnego i niezawisłego".

Pierwszy z takich wniosków złożony został kilkanaście dni temu. Przed tygodniem sędzia z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN pozostawił ten wniosek bez rozpoznania.

W piątek skład uznał, że kolejny wniosek Prokuratury Krajowej jest tożsamy z poprzednim i także pozostawił go bez rozpoznania.

Spór trwa już 9 miesięcy

Cały spór o obsadę kierownictwa Prokuratury Krajowej sięga początku roku. Zmiany rozpoczęły się dokładnie 12 stycznia.

To wtedy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar podczas spotkaniem z Barskim wręczył mu dokument potwierdzający przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 roku.

Na mocy decyzji premiera pełniący obowiązki prokuratora krajowego został prok. Jacek Bilewicz. Konkurs w drugiej połowie lutego wygrał prok. Dariusz Korneluk, który został powołany w połowie marca na nowego prokuratora krajowego.



Na to z kolei nie zgodził się prok. Barski. Skierował skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów, na podstawie których został odsunięty z funkcji.

Prezydent Andrzej Duda mówił wtedy, że niezmiennie uważa, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, który "nie został skutecznie usunięty ze stanowiska".

W tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a premierem i Prokuraturą Generalną.