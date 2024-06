W zupełnie odmiennym tonie sprawę skomentował drugi z liderów Trzeciej Drogi - Szymon Hołownia. Szef Polski 2050 powiedział w środę rano na konferencji prasowej:

Przestrzegam przed robieniem kolejnego frontu wojny polsko-polskiej o historię. My już mamy dostatecznie dużo wojen polsko-polskich. Chciałbym, aby wokół tego muzeum zapanował spokój i aby to historycy, a nie politycy decydowali o tym, co na wystawie ma się znaleźć - mówił Hołownia.

I zaznaczył: Mam wielki szacunek dla poświęcenia rodziny Ulmów, uważam Maksymiliana Kolbe za jednego z bohaterów narodowych, natomiast to historycy powinni decydować o tym, co ma znaleźć się na wystawie.

Marszałek Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej, przed posiedzeniem Sejmu

Spór o wystawę główną

Obecna dyrekcja muzeum tłumaczy na swojej stronie internetowej, że spór o wystawę "był jedną z wielkich, toczonych w ostatnich latach w Polsce publicznych debat o historii, sporem o rozumienie polskiego patriotyzmu, starciem dwóch wizji mówienia o przeszłości: refleksyjnej i apologetycznej". Podkreślają, że miał też charakter polityczny, postawił pytanie o to, "czy politycy mają prawo naruszać autonomię twórców i badaczy"

"W kwietniu 2024 r. kierownictwo nad Muzeum przejęli dwaj autorzy scenariusza (wystawy głównej - przyp. red.) - Rafał Wnuk i Janusz Marszalec. Powracamy do pierwotnej wersji scenariusza oraz wizji autorów sekcji 'System obozów koncentracyjnych' i 'Droga do Auschwitz' części wystawy zatytułowanej 'Groza wojny'" - czytamy w komunikacie dyrekcji placówki.

Zmiany, które wywołały sprzeciw prawicowych środowisk, a także szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, Muzeum II Wojny Światowej tłumaczy tak:

"Wprowadzenie gabloty poświęconej wyłącznie duchownym rzymskokatolickim oraz zawieszenie w centralnych punktach tej przestrzeni portretów o. Kolbego i rtm. Pileckiego zaburzyło antropologiczny charakter narracji. Podobnie umieszczenie wielkoformatowej fotografii rodziny Ulmów w sekcji 'Droga do Auschwitz', opowiadającej o śmierci więźniów w obozach masowej zagłady, rozbiło kompozycję artystyczną i spójność narracyjną tej części ekspozycji" - czytamy w komunikacie.