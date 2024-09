Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział na 14 września demonstrację przed Ministerstwem Sprawiedliwości "przeciwko łamaniu prawa". Wg niego doszło do "ataku na Marsz Niepodległości", a przeszukania w związku ze śledztwem dot. wydarzeń z marszu w 2018 r. to próba doprowadzenia do "delegalizacji marszu".

Jarosław Kaczyński / Szymon Pulcyn / PAP Kaczyński na czwartkowej konferencji prasowej w siedzibie PiS nawiązał do przeprowadzonego przez policję w siedzibie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości przeszukania w związku ze śledztwem dotyczącym przestępstw, do których miało dojść podczas marszu w 2018 r. Funkcjonariusze przeprowadzili też przeszukanie w domu byłego przewodniczącego stowarzyszenia Marszu Niepodległości Roberta Bąkiewicza. Według Kaczyńskiego te działania są próbą doprowadzenia do "delegalizacji marszu". Ich celem - w ocenie szefa PiS - jest "doprowadzenie do tego, żeby te marsze po prostu się nie odbywały albo odbywały się w takiej atmosferze, która będzie dla znacznej części społeczeństwa, która lubi spokój, odrzucana". Stąd nasz protest - zaznaczył. Przekazał, że w związku z tym 14 września przed Ministerstwem Sprawiedliwości odbędzie się "wiec demonstracyjny". Chcemy protestować przeciwko łamaniu prawa, ale także przeciwko atakowi na polski patriotyzm, który trwa w polskiej oświacie, w polskiej kulturze - uzasadniał prezes PiS. W ocenie lidera Prawa i Sprawiedliwości "dziś łamane są prawo i konstytucja, ale tym razem mamy do czynienia z łamaniem prawa, bo to wszystko, co jest podstawą tych działań, jest w oczywisty sposób jakimś zupełnie kuriozalnym pretekstem". Zdaniem Kaczyńskiego "to jest pacyfikacja kraju, który ma być pozbawiony niepodległości", a obecny rząd - jak mówił - "chce realizować (...) interesy innego państwa, niemieckiego". Prezes PiS przekazał również, że będzie obecny na tegorocznym Marszu Niepodległości. Kaczyński zauważył, że do tej pory uczestniczył w nim udział tylko raz - w 2018 r. - w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale - jak ocenił - tym razem uważa, że również powinien wziąć w nim udział. Zobacz również: Michel Barnier wyznaczony na nowego premiera Francji. Co o nim wiadomo?

