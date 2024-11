15 listopada do centrali Prawa i Sprawiedliwości mają spłynąć wyniki badań dotyczących potencjalnych kandydatów ugrupowania na prezydenta - poinformował PAP polityk z władz PiS. Wśród potencjalnych kandydatów na kandydatów przewijają się nazwiska: prezesa IPN Karola Nawrockiego, europosła i byłego kandydata na prezydenta stolicy Tobiasza Bocheńskiego oraz b. ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

PiS chce odwołania minister zdrowia

Na konferencji prasowej prezes PiS potwierdził, że wniosek o odwołanie minister zdrowia Izabeli Leszczyny posłowie PiS złożą na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Czyli będzie on rozpatrzony na następnym albo jeszcze na kolejnym. To decyzja ze strony marszałka Sejmu. Nie wiem, jaka będzie ta decyzja - powiedział Kaczyński.

W miniony czwartek Kaczyński zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu jego ugrupowanie złoży wniosek o wotum nieufności dla minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Ocenił, że sytuacja w służbie zdrowia jest dramatyczna.

Najbliższe posiedzenie rozpocznie się w środę i potrwa do piątku.

Kaczyński o zapowiedzi doprowadzenia Ziobry przed komisję śledczą

W poniedziałek sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa planowała po raz kolejny przesłuchać b. ministra sprawiedliwości i PG Zbigniewa Ziobrę, który jednak po raz czwarty nie stawił się na jej wezwanie, nie usprawiedliwiając też swojej nieobecności. Poniedziałkowe posiedzenie było już drugim po uzyskaniu opinii biegłego, który ocenił, że stan b. ministra pozwala mu na zeznawanie przed komisją.

Komisja zdecydowała więc, że wystąpi do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o nałożenie na Ziobrę kary porządkowej za nieusprawiedliwione niestawiennictwo oraz z wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie go na przesłuchanie. W związku z tym komisja ma zwrócić się do Prokuratora Generalnego, aby uruchomił procedurę uchylenia Ziobrze immunitetu i wyrażenia przez Sejm zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie.

Pytany o tę sprawę na wtorkowej konferencji prasowej, Kaczyński ocenił, że jego zdaniem taka zapowiedź to "akt barbarzyństwa". Przecież wiadomo, że minister Ziobro jest bardzo ciężko chory, ostatnio miał kolejną operację - zakomunikował Kaczyński.

Cóż, taką mamy władzę. Mam nadzieję, że ludzie, którzy te rzeczy w tej chwili robią, będą kiedyś bardzo tego żałowali - dodał.

Zdaniem Kaczyńskiego komisja, przed którą nie stawił się Ziobro, została też powołana "poza prawem" i "wyraźnie działa na korzyść państw obcych".