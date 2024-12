Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że przestępstwem jest niezatwierdzenie przez PKW sprawozdania finansowego komitetu PiS z wyborów z 2023 r. mimo decyzji SN, która uwzględniła skargę Prawa i Sprawiedliwości. "To bardzo mocne uderzenie w mechanizm demokratyczny lub wręcz jego likwidacja" - mówił.

Jarosław Kaczyński / Tomasz Gzell / PAP

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła obrady ws. sprawozdania komitetu wyborczego PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

PKW zebrała się w poniedziałek po tym, gdy w ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania. Jednak status Izby, która podjęła tę decyzję jest kwestionowany m.in. przez obecny rząd i część członków PKW.

Kaczyński: PKW nie wykonała tego obowiązku prawnego

Szef PiS Jarosław Kaczyński ocenił decyzję PKW jako "bardzo mocne uderzenie" w mechanizm demokratyczny lub wręcz jego "likwidację".

Jak wskazał, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uwzględniła skargę PiS na decyzję o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych z 2023 r.

Mamy decyzję prawomocną i decyzję pozytywną dla nas - powiedział Kaczyński. Wskazał, że w następstwie tego orzeczenia PKW musi - a nie powinna - zatwierdzić sprawozdanie komitetu wyborczego PiS. Tymczasem - jak zauważył - PKW "nie wykonała tego obowiązku prawnego". Jego zdaniem równa się to popełnieniu przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego mówiącego o niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień.

Odnosząc się do decyzji dotyczącej sprawozdania finansowego PiS za cały 2023 r., Kaczyński wskazał, że wciąż nie ma prawomocnej decyzji SN w tej sprawie. Krótko mówiąc: przez cały czas pieniądze powinny płynąć i taka była też poprzednia praktyka - zauważył.

Wcześniej Kaczyński wymienił z imienia i nazwiska wszystkich pięciu członków PKW, którzy zagłosowali w poniedziałek za odroczeniem obrad. Są to panowie Ryszard Balicki, Ryszard Kalisz, Paweł Gieras, Maciej Kliś i Konrad Składowski. Ci panowie stanowią tę pięcioosobową większość w PKW, która podejmuje tego rodzaju decyzje - oświadczył.

"Wybory prezydenckie najważniejsze dla przyszłości polskiej demokracji"

Kaczyński ocenił, że obecna władza akceptuje decyzje wspomnianej Izby SN jedynie w sytuacjach, gdy są one dla niej wygodne. Natomiast kiedy jej się te decyzje nie podobają, to po prostu ich nie wykonuje - mówił. Jego zdaniem działania rządzących to "uderzenie w państwo prawa" oraz "bezpośredni atak na demokrację".

Przekonywał, że "jedyną szansą na utrzymanie w Polsce demokratycznego procesu wyborczego, w tym tak kluczowego elementu jak wolne wybory - prezydenckie, parlamentarne, samorządowe czy europejskie - jest poparcie ze strony społeczeństwa". Szef PiS zauważył, że kluczowe będą przyszłoroczne wybory prezydenckie, których wynik - w jego ocenie - może przesądzić o przyszłości demokracji w Polsce.

Kaczyński zaapelował w tym kontekście o wpłaty darowizn, które PiS przeznaczy na kampanię popieranego przez partię kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Nie da się przeprowadzić tej kampanii bez pieniędzy. To jest dziś kluczowa sprawa, najważniejsza dla przyszłości polskiej demokracji, wolności, praworządności, ale także dla przyszłości Polski. Potrzebujemy tych środków nie dla siebie, ale dla dobra Polski - zaznaczył.