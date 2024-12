Tomasz Krzyżak - publicysta "Rzeczpospolitej" - został nowym przewodniczącym komisji Wyjaśnienie i Naprawa. Jej celem jest zbadanie skandali z udziałem duchownych diecezji sosnowieckiej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dotychczasowa szefowa komisji zrezygnowała

Dotychczasowa przewodnicząca komisji - prokurator w stanie spoczynku Violetta Guia - zrezygnowała z zasiadania w niej ze względu na problemy zdrowotne. W związku z tym bp Artur Ważny powołał w jej skład redaktora Tomasza Krzyżaka, jednocześnie powierzając mu funkcję przewodniczącego.

Pozostałymi członkami komisji są: Michał Wolak - audytor i specjalista z zakresu administracji i zarządzania; dr Aleksandra Brzemia-Bonarek - prawnik-kanonista, sędzia Sądu Metropolitalnego w Katowicach, członek watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, wykładowca na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; dr Marek Lasota - historyk Kościoła i ekspert z dziedziny archiwów Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie; ks. dr Jacek Prusak - jezuita, teolog, psycholog i psychoterapeuta, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie i prof. ucz. dr hab. Monika Przybysz - specjalista z zakresu komunikacji społecznej, kryzysowej i public relations, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Komisja Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej powstała, aby wyjaśnić skandale z udziałem duchownych. Powołał ją 26 października 2024 r. biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Komisja prosi o informacje o nieprawidłowościach

Członkowie komisji proszą o kontakt wszystkich, którzy mają informację o skandalach z udziałem księży. Można się z nimi kontaktować telefonicznie, tel. 48-571-805-535 czynny w dni robocze w godz. 9.00-17.00), wysyłając e-maila na adres: sosnowieckomisja@proton.me lub pisząc na adres: ul. Wspólna 61 lok. 103, 00-687 Warszawa z dopiskiem "Komisja Wyjaśnienie i Naprawa".

"Członkowie komisji są gotowi także do osobistych spotkań z osobami skrzywdzonymi, tymi, którzy czują się zgorszeni i potrzebują pomocy (duszpasterskiej, prawnej, psychologicznej) oraz wszystkimi osobami, które chciałyby podzielić się swoją wiedzą, która może być przydatna w pracach komisji" - czytamy w komunikacie.

Skandale w diecezji sosnowieckiej

Na początku października na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymano trzech mężczyzn. Dwaj z nich to czynni duchowni z diecezji sosnowieckiej. Trzeci jest byłym księdzem, ale stawiane mu zarzuty dotyczą okresu, kiedy jeszcze był kapłanem. Dwaj księża usłyszeli łącznie 11 zarzutów przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Były już ksiądz jest podejrzany o oszustwa.

Była to jedna z kilku spraw, które w ostatnich kilkunastu miesiącach wstrząsnęły diecezją sosnowiecką. We wrześniu 2023 r. w mieszkaniu ks. Tomasza Z. w parafii w Dąbrowie Górniczej doszło do interwencji pogotowia i policji.

Prokuratura postawiła ks. Tomaszowi Z. cztery zarzuty: trzy z nich dotyczyły przestępstw narkotykowych, a jeden miał charakter obyczajowy. W kwietniu 2024 r. mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia.

Kolejna sprawa w diecezji sosnowieckiej wydarzyła się w marcu 2024 r. Dotyczyła śmierci młodego mężczyzny w mieszkaniu księdza, który był rezydentem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu.

Duchowny, który w diecezji był sędzią sądu biskupiego, usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowej. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.