My jesteśmy gotowi. Jeśli prezydent zmieni zdanie lub Morawiecki zrezygnuje, możemy przedstawić nasz rząd - tak mówi lider Polski 2050 Szymon Hołownia w rozmowie z dziennikarzem RMF FM. W piątek Koalicja Obywatelska, PSL, PL 2050 i Lewica mają przedstawić umowę koalicyjną oraz podział stanowisk sejmowych, ale jeszcze nie kandydatów na nowych ministrów.

Szymon Hołownia / Marcin Obara / PAP

Jak zapewnia w rozmowie z Mariuszem Piekarskim lider Polski 2050 Szymon Hołownia, dziś byłby w stanie stwierdzić, że dotychczasowa opozycja uzgodniła już skład przyszłego rządu. Myślę, że jestem w stanie to powiedzieć - stwierdza Hołownia.

Uzgodniliśmy mechanizm, uzgodniliśmy podział działów. Tam jest jedna wątpliwość, ale ona - mam nadzieję - dzisiaj zostanie rozwiana. Między innymi w edukacji jest różnica, którą musimy przepracować, ale mamy już jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu - ujawnia lider PL 2050.

Powiedzieliśmy sobie, jak będą wyglądały stanowiska sekretarzy, podsekretarzy stanu - dodaje.

Potężnym wyzwaniem - i tu też patrzę z perspektywy Sejmu - będzie to, żebyśmy jak najszybciej wykreowali komisje sejmowe. Bo jeżeli będziemy chcieli poważnie traktować legislację, to musimy wykreować tych 29 komisji stałych i zrobić to sprawnie - uzupełnia.

Jak mówi Hołownia, w piątek zawiązywana koalicja pokaże, jak widzi podział pracy w prezydiach Sejmu i Senatu.

Pokażemy też to, na co się umawiamy jako koalicjanci, co uważamy za te rzeczy, które będą priorytetem, osią, sensem istnienia tego rządu - dodaje Hołownia.

W następnej kolejności - to już wola pana premiera, jak to będzie wyglądało - będziemy pokazywać skład rządu - uzupełnia lider Polski 2050.