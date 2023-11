Misja Morawieckiego jest samobójcza, bo skazana na porażkę. To jest wbrew logice, służy jedynie skokowi na kasę - ocenił starania obecnego premiera na znalezienie większości dla swojego nowego rządu Paweł Zalewski. Jego zdaniem jednym z podstawowych zadań rządu Donalda Tuska będzie odbudowanie polskiej dyplomacji, która po 8 latach rządów PiS jest w ruinie. Działania Hamasu na Bliskim Wschodzi zrównał z działaniami Putina w Ukrainie, a samą Ukrainę widzi w UE, bo będzie to wzmocnienie świata zachodniego. Polityk Polski 2050 był gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24.

Paweł Zalewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Paweł Zalewski zarzucił PiS-owi, że stwarza pozory szukania większości z Sejmie dla swojego rządu, a tak naprawdę chodzi jedynie o skok na kasę. Misja (Morawieckiego - przyp. red.) jest wbrew logice wyborów, które wygrała opozycja. Służy także czemuś bardzo złemu, bo kończeniu skoku na kasę, i to jest bardzo niewłaściwe. Co chwila dochodzi do nas informacja o wydawaniu pieniędzy przez jeden resort, przez drugi, przez ministra Czarnka, przez innego ministra. Teraz będzie kwestia wyboru szefa Komisji Nadzoru Finansowego. To są bardzo poważne rzeczy. Jeżeli szukać jakiegoś powodu tej samobójczej misji, to tylko tego. (Samobójcza - przyp. red.) bo jest skazana na porażkę - ocenił Zalewski. Jeżeli szukać jakiejś logiki (w powierzeniu Morawieckiemu misji tworzenia rządu - przyp. red.), to ta logika znajduje się w walce prezydenta Dudy o przywództwo we własnym obozie, a nie w tym, że służy całemu narodowi - dodał.

Zalewski nie chciał zdradzić szczegółów umowy koalicyjnej, ale przyznał, że Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak Kamysz i Szymon Hołownia ogłoszą i podpiszą ją jutro, dzień przed Świętem Niepodległości. Unikał odpowiedzi na pytanie o skład rządu Tuska, ale powtórzył za innymi politykami Trzeciej Drogi, co jest w ich zainteresowaniu. Szliśmy do wyborów z bardzo ważnym programem zielonej transformacji energetycznej i chcemy za tę kwestię wziąć odpowiedzialność - powiedział Zalewski w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24.

"PiS doprowadził polską dyplomację do ruiny"

Zapytany, czy Trzecia Droga interesuje się także MSZ-em, Zalewski nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, ale powiedział: "Mamy szereg propozycji, jeżeli chodzi o naprawę polskiej dyplomacji, czy też podniesienie jej z ruin (...) Wszyscy zgadzamy się, w ramach koalicji, że należy odbudować profesjonalizm MSZ-u, bo on został zniszczony". Przypomnę, że nowa ustawa o służbie zagranicznej zrujnowała ten resort i polską dyplomację (...) "Dyplomacja w ruinie" (nawiązanie do "Polska w ruinie" - hasła głoszonego w 2015 roku przez PiS - red.), to jest taki przykry żart, coś bardzo złego, że "Polska w ruinie" stała się programem PiS-u, który to program został w wielu obszarach zrealizowany, na pewno w dyplomacji (...) Jeżeli w tej skandalicznej, strasznej ustawie o MSZ mamy zapisy, które czynią z ambasadorów osoby pełniące funkcje polityczne, na równi z wojewodami, a nie (są to - przyp. red.) pozycje, które osiągają zawodowi dyplomaci; jeżeli mamy zapis w tej ustawie, że ambasador nie musi znać języków obcych (...), to to doprowadziło do skoku na MSZ ludzi, których główne kryteria naboru mają charakter partyjny, a nie merytoryczny - krytykował dyplomację PiS-u Zalewski.

Dzisiaj możemy tylko wzdychać z wielką nostalgią do tych czasów, w których panowała kompetencja, skoncentrowanie się na kwestiach merytorycznych, tak jak za czasów profesora Geremka - dodał.

Zalewski: Wojna w Ukrainie to także wojna o jej członkostwo w UE

Pozytywnie ocenił zielone światło, które Ukrainie dała UE. Zachód powinien stworzyć pogłębione mechanizmy współpracy - powiedział Zalewski.

Wojna, która toczy się w Ukrainie, jest wojną o członkostwo Ukrainy w UE, o wyjście z rosyjskiej strefy wpływów. Zachód jednoznacznie powiedział i przyznał Ukraińcom prawo do wyboru i prawo do wyjścia z rosyjskiej strefy wpływów (...) Ukraina w UE to jest budowanie i wzmacnianie świata zachodniego, do którego Ukraina słusznie aspiruje - oceniał członek sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Putin, chcąc zrealizować cele swojego reżimu, doprowadził do sytuacji, której Rosja chciała uniknąć, tzn. Rosja stała się klientem Chin, uzależniając się od nich w bardzo poważny sposób. Stanie się klientem Chin umożliwiło jej kontynuację i zintensyfikowanie działań wojennych z Ukrainą - oceniał sytuację międzynarodową w Rosji gość Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24. Uznał, że "nikt nie zgodzi się na uznanie zdobyczy terytorialnych Rosji" w Ukrainie.

Hamas jest tak samo zbrodniczy jak prezydent Putin

W programie pojawił się też wątek konfliktu na Bliskim Wschodzie. Paweł Zalewski odpowiedzialnością za dramatyczne wydarzenia, których jesteśmy świadkami od ponad miesiąca, obarczył Hamas. Ale przypomniał też zadania, jakie stoją przed Izraelem.

(To jest - przyp. red.) straszna sytuacja, w której giną ludzie niewinni, cywile, za którą odpowiada jednoznacznie Hamas. To Hamas wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze i powoduje te straszliwe straty w dzieciach i dorosłych cywilach. Nie ma dzisiaj innego rozwiązania jak to, że Hamas zostanie pokonany i że demokratyczny świat zrozumie, iż to jest jedyne rozwiązanie. W przyszłości nie ma innego rozwiązania jak kontynuacja tego procesu, który został zapoczątkowany porozumieniami z Oslo i doprowadzeniem do tego, aby w Strefie Gazy rządzili demokratyczni (politycy - przyp. red.) - powiedział polityk Polski 2050.

Uznał za oczywiste, że ludność palestyńska musi być pod ochroną międzynarodową. Ale niestety punktem wyjścia dzisiaj, i nie widzę innego rozwiązania, jest pokonanie Hamasu (...) Przyszłością nie jest okupacja Strefy Gazy, tylko doprowadzenie do tego, żeby te procesy, które mają miejsce na Zachodnim Brzegu, miały miejsce również w Strefie Gazy. Ale także uznanie przez Izrael tych władz i jednak zmiana polityki premiera Netanjahu - powiedział Zalewski.

Prowadzący Rozmowę o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Bogdan Zalewski przytoczył Zalewskiemu cytat z Władimira Putina: "Przerażające wydarzenia, które mają miejsce obecnie w Strefie Gazy, kiedy setki tysięcy niewinnych ludzi, którzy nie mają gdzie uciec, nie mają gdzie się ukryć przed bombardowaniami, są zabijani, nie mogą być niczym usprawiedliwione. Kiedy patrzy się na ranne dzieci, martwe dzieci, na to, jak cierpią kobiety, starsi ludzie, jak umierają lekarze, nie sposób nie zacisnąć pięści i z trudem powstrzymać łez".

Paweł Zalewski, te pełne hipokryzji słowa, skomentował jednoznacznie: "Hamas jest częścią systemu, który na świecie tworzą Chiny, w którym uczestniczy Rosja, i który jest korzystny dla zbrodniczych celów prezydenta Putina. Hamas jest tak samo zbrodniczy jak prezydent Putin. Nie powinniśmy mieć żadnych złudzeń. To Hamas powoduje te obrazy, o których mówi i pisze prezydent Putin".