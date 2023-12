O godz. 10 premier Donald Tusk wygłosi w Sejmie swoje expose. Głosowanie nad wotum zaufania dla Rady Ministrów zaplanowano o godz. 16.

Premier Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

08:35

Uważam, że to jest sformułowanie niewłaściwe wtedy, gdy nie jest oparte na faktach. Gdy jest oparte na faktach, niestety jest to smutna prawda. Donald Tusk prowadził politykę w interesie Niemiec, która była sprzeczna z interesem Polski - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Jabłoński. Poseł PiS i dotychczasowy wiceminister spraw zagranicznych skomentował w ten sposób słowa Jarosława Kaczyńskiego, że "Tusk jest niemieckim agentem".

08:22

To jest koniec pewnej epoki (...). To były rządy, po których na pewno zostaje największy bałagan - to trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie widzę takiej sfery życia publicznego, gdzie nie trzeba robić odgruzowywania, gdzie nie trzeba robić porządku. Są ogromne zadania przed nowym rządem - powiedział o zakończeniu rządów Zjednoczonej Prawicy w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Michał Kobosko.

08:18

Jest pierwsza reakcja władz USA na wybór Donalda Tuska na premiera. Oczekujemy na współpracę z następnym rządem Polski, by kontynuować wzmacnianie naszych relacji dwustronnych, w tym we wspieraniu Ukrainy - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA.

08:00

Expose Donalda Tuska będzie podzielone na trzy części: likwidacja wpływu PiS na Polskę, rozliczenie poprzedniej władzy i budowa przyszłości. Tak zapowiadają politycy Platformy Obywatelskiej.

Jak wynika z porządku obrad Sejmu, przedstawienie przez premiera programu działania oraz składu Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów zaplanowano w godzinach 10-16. Przewidziane są 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła.

O godz. 16 ma odbyć się głosowanie.