Sikorski: Relacje polsko-amerykańskie na "najwyższym poziomie intensywności w historii"

Podczas wspólnej konferencji z Blinkenem Sikorski podkreślał, że relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi są na "najwyższym poziomie intensywności w historii", a oba kraje podobnie postrzegają zagrożenia.

Szef polskiego MSZ wyraził nadzieję, że Polska i USA będą kontynuowały działania na rzecz wsparcia Kijowa - "do końca tej administracji i przez następną" - co przyczyni się do jak najszybszego zakończenia wojny z uwzględnieniem racji Ukrainy.

Jako Zachód powinniśmy kontynuować dostarczanie Ukrainie zawansowanych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, a także (...) znieść ograniczenia na użycie broni daleko zasięgu - powiedział.

Podkreślił przy tym, że zdaniem Polski należy podjąć "bardziej zdecydowane działania" na rzecz konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów.

Blinken: Stosunki USA z Polską nigdy nie były lepsze

Nasze wspólne wysiłki dla wspierania Ukrainy są bardzo istotne dla naszych wzajemnych stosunków, ale to nie ich jedyny przejaw; moim zdaniem stosunki polsko-amerykańskie nigdy nie były lepsze - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken po spotkaniu z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim.

Szef amerykańskiej dyplomacji podziękował też Polsce za to, że "broni demokracji wszędzie, gdzie jest zagrożona".

W tym kontekście szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił znaczenie wysiłków Polski, USA i innych krajów sojuszniczych dla wspierania zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

Wiele krajów chce pomóc Ukrainie nie tylko odeprzeć rosyjską agresję, ale także pomóc w odniesieniu sukcesu na dłuższa metę - w sensie rozwoju ekonomicznego i rozwoju demokracji. (...) Polska jest absolutnie kluczową częścią tego sojuszu, który powstał po agresji Putina - mówił.

/ Leszek Szymański / PAP

Amerykański polityk podkreślił też znaczenie polskiego wsparcia sprzętowego dla Ukrainy, a także wspólny wysiłek na rzecz szkolenia żołnierzy ukraińskich.

Ponad 80 proc. pomocy wojskowej dla Ukrainy przechodzi przez Polskę, w Polsce nadal jest ponad milion uchodźców z Ukrainy - to ogromny przejaw hojności. Wspólne wysiłki dla wspierania Ukrainy wobec rosyjskiej agresji są bardzo istotne dla naszych stosunków, ale to tylko jeden z ich przejawów; w moim przekonaniu te stosunki nigdy nie był lepsze - oświadczył Blinken.

Bezpieczeństwo energetyczne i cyberbezpieczeństwo

Sekretarz stanu USA Antony Blinken podkreślił w czwartek, że polsko-amerykańskie relacje są oparte nie tylko na wspólnych wysiłkach we wsparciu Ukrainy, ale też na współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa.





Wspólne wysiłki, by wspierać Ukrainę w obronie przed rosyjską agresją są bardzo ważne w naszej relacji, ale jest to tylko jeden element w naszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa - podkreślił Blinken.

Zwrócił uwagę, że Polska wydaje ponad 4 proc. PKB na obronność i pod tym względem jest wzorem dla innych państw NATO.

Zauważył, że Stany Zjednoczone współuczestniczą w polskich wydatkach na obronność. Zapewniliśmy pożyczki na kwotę 11 mld dolarów, by pomóc Polsce modernizować wojsko, jeśli chodzi o myśliwce F35, śmigłowce Apache i systemy przeciwrakietowe Patriot. Te inwestycje są ważne dla bezpieczeństwa Polski, zdolności obronnych NATO i dla Stanów Zjednoczonych - powiedział amerykański sekretarz stanu.

Podkreślił też wagę współpracy z Polską w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Poinformował, że z ministrem Sikorskim rozmawiał o tym, jak Stany Zjednoczone mogą dalej wspierać polskie bezpieczeństwo energetyczne i zwiększanie miksu energetycznego.

Blinken wskazał, że pogłębiana jest też współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i zwalczania dezinformacji ze strony Kremla.

Spotkania Blinkena w Warszawie

Wcześniej w czwartek z szefem amerykańskiej dyplomacji spotkał się także prezydent Andrzej Duda. Według ambasady USA, Blinken i Duda rozmawiali m.in. na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Planowane jest również spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z premierem Donaldem Tuskiem.