Z kolei ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski podkreślił po tym spotkaniu, że Polska jest "niezawodnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a nasza przyjaźń jest silniejsza niż kiedykolwiek". Zaznaczył, że obronność jest fundamentem polsko-amerykańskiej współpracy, zaś zobowiązanie USA na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO jest niezachwiane. "Dzisiejsze spotkanie sekretarza stanu Antonego Blinkena i prezydenta Andrzeja Dudy podkreśliło nasze wspólne zaangażowanie w te kluczowe obszary" - napisał Brzezinski na platformie X.

Dyplomata przekazał, że rozmowa dotyczyła także istotnej roli Polski we wspieraniu uchodźców z Ukrainy w obliczu niesprowokowanej rosyjskiej agresji, a także wyjątkowej reakcji Polaków, którzy przyjęli Ukraińców z otwartymi ramionami. "Mówiliśmy to wiele razy i będziemy to powtarzać: dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy" - dodał.

Blinken spotkał się także z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Planowane jest również spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z premierem Donaldem Tuskiem.

O tym, że Antony Blinken odwiedzi dziś Polskę, jako pierwszy poinformował we wtorek korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Niedługo później Departament Stanu USA ogłosił, że szef amerykańskiej dyplomacji odwiedzi nasz kraj, by omówić pogłębianie współpracy obronnej i energetycznej oraz wsparcie Ukrainy.

Wśród poruszanych dziś tematów są kwestie dotyczące Ukrainy, ale też sojuszniczej współpracy obronnej na linii Warszawa-Waszyngton.

Sekretarz stanu USA ma rozmawiać z przedstawicielami naszych władz także o energetyce, w tym o budowie elektrowni jądrowej.

W czasie wizyty Blinkena zaplanowano krótką konferencję prasową, po której polityk wyruszy w podróż powrotną do Stanów Zjednoczonych.