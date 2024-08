"To skandal. Uderzenie w opozycję, to uderzenie w demokrację" - mówił ​Mariusz Błaszczak, przewodniczący Komitetu Politycznego PiS podczas konferencji prasowej partii. "Będziemy składać skargę do Sądu Najwyższego" - dodaje odnosząc się do decyzji PKW, która odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS z wyborów parlamentarnych.

Przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej / Paweł Supernak / PAP Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w czwartek sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. Jak wskazał szef PKW Sylwester Marciniak, dotacja dla komitetu zostanie pomniejszona o 10 mln zł, zaś jeśli chodzi o subwencję, partia może być jej pozbawiona na trzy lata. Na uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego przysługuje skarga do Sądu Najwyższego. Może ją wnieść pełnomocnik finansowy komitetu w ciągu 14 dni od doręczenia mu postanowienia PKW. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpatruje skargę i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie. Jeśli SN uzna skargę za zasadną, PKW postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego. Do sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej Mariusz Błaszczak: będziemy się odwoływać od tej decyzji, będziemy składać skargę do Sądu Najwyższego.



Według niego, Państwowa Komisja Wyborcza zmieniła w czwartek nazwę na "partyjną komisję wyborczą". Zmienia się ustój naszego kraju, gwarancje ustawowe dla opozycji zostały złamane - ocenił szef klubu PiS. To jest niedopuszczalne. To jest skandaliczne. Wciąż stawiane są nam zarzuty. Tu chodzi o to, żeby skończyła się demokracja. W końcu, żeby demokracja trwała - oprócz rządzących musi istnieć też opozycja. Uderzenie w opozycję, to uderzenie w demokrację - powiedział Mariusz Błaszczak. Będziemy domagać się zadośćuczynienia, jeśli nasze sprawozdanie zostanie odrzucone. My możemy postawić takie same zarzuty im, jak oni nam - dodał Błaszczak. Przewodniczący Komitetu Politycznego PiS, liczy że PKW oprze się naciskom, które są wywierane przez polityków opozycji. Wyraził też nadzieję, że Państwowa Komisja Wyborcza jednak przyjmie sprawozdanie PiS. Zobacz również: Śmierć żubra podczas transportu. Jest zawiadomienie do prokuratury

