Alerty IMGW i RCB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami oraz silnym deszczem dla całego kraju.

Najpoważniejsze ostrzeżenia przed burzami dotyczą większości woj. zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz południowo-zachodniej części woj. wielkopolskiego. Obowiązują od piątku, od godz. 07:30 do soboty, do godz. 07:30. Tylko dla woj. lubuskiego - do soboty, do godz. 5:00.

"Prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, lokalnie do około 80 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 120 km/h. Miejscami duży grad" - informują synoptycy z IMGW.

/ IMGW / Materiały prasowe

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami oraz drugiego stopnia przed upałem zostały wydane dla południowej części woj. wielkopolskiego, większości woj. łódzkiego oraz świętokrzyskiego, całego woj. opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i podkarpackiego. Mieszkańcy tych regionów mogą zobaczyć na termometrach do 34 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem - bez alertów burzowych - dotyczą natomiast powiatu poddębickiego i łęczyckiego w województwie łódzkim oraz większości warmińsko-mazurskiego.

Te również obwiązują od piątku, od godz. 07:30 do soboty, do godz. 07:30.

"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (12/13.07) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie." - taki alert wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.