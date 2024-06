Wichura zerwała dach jednego ze sklepów

Silne burze przeszły również nad Opolszczyzną. Jak przekazał przed godz. 21:30 reporter RMF FM Paweł Konieczny, strażacy w województwie opolskim interweniowali już około 200 razy. Działania były związane głównie z usuwaniem zalegających na drogach drzew, a także podtopieniach piwnic i posesji.

W Wasiłowicach w powiecie prudnickim woda zalała magazyny ze zbożem, natomiast w Kędzierzynie-Koźlu wichura zerwała dach jednego ze sklepów. W innej części tego miasta drzewo spadło na sześć pojazdów; na szczęście nie ma osób poszkodowanych.

Z kolei w Kucobach w powiecie oleskim ewakuowano obóz harcerski. 115 osób bezpiecznie przeniesiono spod namiotów do murowanych domków.

Cztery osoby ranne po uderzeniu pioruna w dom

Burze nie oszczędziły również Dolnego Śląska. W miejscowości Domaszków w powiecie kłodzkim piorun uderzył w dom.

Uderzenie pioruna spowodowało uszkodzenie instalacji elektrycznej w budynku. Cztery osoby zostały porażone prądem - dwie z nich zostały od razu zabrane do szpitala.

Do godz. 21:00 strażacy w województwie dolnośląskim interweniowali niemal 150 razy, głównie usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z piwnic.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami w pasie od woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego po dolnośląskie i opolskie.

IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 120-130 km/h. Lokalnie może pojawić się grad; możliwe są też trąby powietrzne. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 3:00 w poniedziałek.

Na pozostałym obszarze kraju - za wyjątkiem zachodniej części Polski - obowiązują ostrzeżenia przed burzami drugiego i pierwszego stopnia. Aktualne ostrzeżenia IMGW można sprawdzić TUTAJ .