Prawybory w Koalicji Obywatelskiej

22 listopada w Koalicji Obywatelskiej odbędą się prawybory, które mają wyłonić kandydata KO na przyszłoroczne wybory prezydenckie. Działacze będą wybierać pomiędzy prezydentem Warszawy, wiceszefem PO Rafałem Trzaskowskim, a szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Wyniki będą podane następnego dnia. Wyłoniony w głosowaniu kandydat KO na prezydenta ma 7 grudnia na Śląsku zaprezentować swój program.

Mamy dwóch świetnych kandydatów, a PiS nie ma żadnego - mówił w sobotę Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Ja uważam, że Radosław Sikorski świetnie się sprawdza w funkcji ministra spraw zagranicznych (...) Jak mówimy o takim tercecie bezpieczeństwa: Donald Tusk - premier, Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych, to Rafał Trzaskowski - prezydent. Tak uważam. Świetne uzupełnienie i świetny team - dodał, wskazując na swojego faworyta do wyścigu o prezydenturę.

Ankieta Kto powinien być kandydatem KO w wyborach prezydenckich? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto powinien być kandydatem KO w wyborach prezydenckich? Radosław Sikorski 61% Rafał Trzaskowski 39%

głosów: 294

Odnosząc się do kandydata Trzeciej Drogi - Szymona Hołowni, gość RMF FM stwierdził, że w jego partii nie ma obaw.

Powiedzieliśmy od samego początku: Niech to będzie rywalizacja w pierwszej turze fair-play, ale w drugiej turze to kandydat, który wejdzie do tej drugiej tury w ramach koalicji 15 października, powinien mieć maksymalne wsparcie - wskazał Joński, dodając, że chodzi nie tylko o wsparcie na konferencjach, ale również zaangażowanie sztabów, sympatyków, itp.