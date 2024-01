Pierwszy tydzień 2024 roku upłynie w Polsce pod znakiem chmur i deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Na zachodzie i południu będzie dość ciepło – nawet do 10 stopni. W północno-wschodniej części kraju będzie chłodniej - termometry pokażą nawet -9 stopni.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Noc z poniedziałku na wtorek będzie pochmurna. Prognozowane są opady deszczu, a na północnym wschodzie i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Gdzieniegdzie na północnym wschodzie możliwy jest marznący deszcz powodujący gołoledź.

Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni na północnym wschodzie do 4 stopni na wybrzeżu i Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty, na północnym wschodzie wschodni, a na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru w Karpatach mogą dochodzić do 75 km/h, a w Sudetach do 80 km/h.

Wtorek będzie pochmurny. Spodziewane są opady deszczu, a na północnym wschodzie i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie może pojawić się marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni na północnym wschodzie do 6 stopni na południu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny.

Od środy do piątku dominować będzie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na północnym wschodzie i w górach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a okresami także marznący deszcz powodujący gołoledź.

W środę na północnym wschodzie kraju wystąpią intensywne opady śniegu. Temperatura minimalna na północnym wschodzie wyniesie od -9 stopni do 0 stopni, a na pozostałym obszarze 1-7 stopni. Prognozowana temperatura maksymalna to odpowiednio od -7 stopni do 0 stopni i od 1 stopnia do 10. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny oraz porywisty. Na północnym wschodzie oraz w górach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Sobota i niedziela również będą pochmurne i deszczowe. W niedzielę pojawi się też deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 0 do 9 stopni. Wiatr będzie porywisty, z kierunków południowych, skręcający na kierunki północne.