O pół roku Słowenia przedłuża kontrole na granicy z Chorwacją i Węgrami. Podobną decyzję podjęły Włochy odnośnie granicy ze Słowenią. Decyzja jest związana z kryzysem migracyjnym.

Kontrola słoweńskich pograniczników na przejściu Obrezje-Bregana na granicy z Chorwacją / ANTONIO BAT / PAP/EPA

Minister spraw wewnętrznych Słowenii Bosztjan Poklukar poinformował, że kontrole na granicy z Chorwacją i Węgrami będą realizowane co najmniej do 21 grudnia. Podkreślił, że w dalszym ciągu będą one ukierunkowane na zapobieganie przestępczości. Dodał też, że straż graniczna będzie się starać, by kontrole miały jak najmniejszy wpływ na lokalną społeczność. O decyzji zostali poinformowani już ministrowie spraw wewnętrznych Chorwacji i Węgier, a także Komisja Europejska.

Taką samą decyzję podjęły Włochy, które tymczasową kontrolę na granicy ze Słowenią wprowadziły 21 października ubiegłego roku. Na podstawie rozporządzanie wydanego przez włoski resort spraw wewnętrznych kontrole na przejściach granicznych będą obowiązywać do 18 grudnia. Minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Piantedosi argumentował, że kontrole są konieczne ze względu na dynamiczną sytuację migracyjną w Europie i na Bliskim Wschodzie. Jako argument podał również niebezpieczeństwo zmieszania się terrorystów z przybywającymi stamtąd migrantami.

Kilka dni temu również Austria przedłużyła kontrole graniczne ze Słowenią. Będą one obowiązywać do 11 listopada. Na tej granicy kontrole są prowadzone od szczytu kryzysu uchodźczego w 2015 roku i od tamtej pory są regularnie przedłużane.