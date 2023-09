Pierwszy powakacyjny tydzień w Polsce będzie ciepły i słoneczny, a temperatura w niektórych regionach może sięgać w najbliższych dniach nawet 30 stopni Celsjusza.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają na dzień powrotu do szkoły po wakacjach piękną pogodę. Początek września ma być stanowczo "bardziej wakacyjny" niż tegoroczny początek sierpnia.

Pogoda: Temperatura - nawet 30 stopni

"W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na południowym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 25 st., nad morzem i w rejonach podgórskich poniżej 20 stopni" - prognozuje IMGW.

O ile w poniedziałek pogoda będzie po prostu ładna - tak, by miło wkroczyć w nowy rok szkolny, to w kolejnych dniach będzie coraz goręcej.

"Od środy prognozowana jest temperatura maksymalna od 25 do 30 st. C., nad morzem i na Podhalu od 22 do 25 st. C." - poinformował IMGW.