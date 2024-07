Piekielne upały we Włoszech! Do kraju dotarł kolejny antycyklon afrykański. W najbliższych dniach mieszkańcy i turyści muszą się spodziewać temperatury nawet powyżej 40 stopni.

Pomarańczowy i czerwony alert we Włoszech

Dotkliwe upały panują w wielu rejonach Włoch już w poniedziałek. Jeszcze bardziej odczuwalne będą we wtorek, gdy drugi, pomarańczowy stopień alertu w trzystopniowej skali obowiązywać będzie między innymi w Rzymie, Latinie i Perugii.

W środę pomarańczowy alert zostanie rozszerzony i będzie dotyczyć łącznie 13 miast, w tym Palermo, Bolonii i Triestu. Alert ten ogłasza ministerstwo zdrowia.

W Wiecznym Mieście i Florencji temperatura sięgnie w tych dniach 38 stopni, a na Sardynii i Sycylii od 40 do 43 stopni.

Upały utrzymają się co najmniej do czwartku.

Upał, tropikalne noce i burze w Polsce

Od wtorku bardzo gorąco będzie także w Polsce. Po krótkiej przerwie powraca upalne lato, ale IMGW ostrzega także przed burzami.

We wtorek w kraju będzie upalnie: 30 st. C w centrum, na zachodzie i na południu. Najchłodniej będzie nad samym morzem - około 24 st. C. Bez upałów także w północnych powiatach woj. pomorskiego i Warmii (26-27 st. C). Wiatr przeważnie słaby z kierunków wschodnich, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, północno-wschodni.

Także noce będą bardzo ciepłe, nawet do 20 stopni, co oznacza tzw. noc tropikalną.