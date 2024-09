Jaka pogoda czeka nas jutro?

W środę rano mgły mogą się utrzymywać, ale zanikną w trakcie dnia. Po południu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu i burz w południowej i wschodniej Polsce - zaznaczyła Śmigrocka. Będą to jednak słabe burze z opadami deszczu do 15 mm i porywami wiatru do 65 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na krańcach południowych do 26 st. C w centrum i na północy kraju.

Wiatr dalej będzie wiał z kierunków wschodnich, jedynie w górach z porywami do 80 km/h.



W nocy ze środy na czwartek burze, a z nimi opady, zanikną po północy - powiedziała synoptyk. Jak przekazała, czeka nas wtedy sporo rozpogodzeń, a temperatura wyniesie od 9 st. C na krańcach południowych, przez 12 st. C na północy, do 15 st. C w centrum.