Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącym deszczem, intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami śnieżnymi, silnym wiatrem oraz oblodzeniem. Alerty dotyczą niemal całego kraju. Może być bardzo niebezpiecznie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących godzinach zima pokaże swoje prawdziwe oblicze.

Śnieg, zawieje i zamiecie śnieżne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed marznącymi opadami dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Obowiązuje ono do piątku, 10 stycznia do godz. 7.30.

IMGW poinformowało również, że intensywnych opadów śniegu można się spodziewać w części województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie).

Prognozuje się tam przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm. W związku z tym wydano dla tych miejsc alert I stopnia, które obowiązuje do piątku, 10 stycznia do godz. 7.30.

Na tym samym obszarze obowiązuje także ostrzeżenie I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.