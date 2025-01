Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem dla obszarów podgórskich. Tam temperatura może spaść nawet do minus 17 st. C. Wydano również alerty I stopnia przed silnym wiatrem na północy Polski, gdzie prognozuje się wiatr w porywach do 75 km/h.

/ Shutterstock Mieszkańcy południowych regionów Polski powinni się przygotować na to, że będzie bardzo zimno. Silny mróz Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem. Alerty obowiązują w części woj. podkarpackiego w powiecie bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim i jasielskim. W woj. małopolskim alertami objęto teren powiatu gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, suskiego, myślenickiego, wadowickiego i Nowy Sącz. Dodatkowo w woj. śląskim zagrożony jest powiat żywiecki, cieszyński, bielski i Bielsko-Biała. W woj. dolnośląskim wydano ostrzeżenie w dwóch powiatach: karkonoskim i Jeleniej Górze. Jak informuje Instytut, lokalnie w kotlinach górskich temperatura minimalna wyniesie od minus 17 st. C do minus 14 st. C. W Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura minimalna może spaść do około minus 15 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia ostrzeżeń szacuje się na ok. 70-85 proc. Alerty będą obowiązywały od poniedziałku od godz. 22, a na terenie woj. podkarpackiego od wtorku od godz. 1. Ostrzeżenia potrwają do wtorku do godz. 8. Silny wiatr IMGW wydało również ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w woj. pomorskim dla powiatu puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego. Dodatkowo alert został wydany w powiecie sławieńskim w woj. zachodniopomorskim. Instytut prognozuje, że w strefie nadmorskiej wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Prawdopodobieństwo wystąpienia ostrzeżeń określa się na 80 proc. Alerty będą obowiązywały od godz. 21 i potrwają do wtorku do godz. 19. Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Aktualne mapy pogodowe Zobacz również: Burze, śnieżyce, silny wiatr. Zima zaatakowała Grecję