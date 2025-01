Seryjny morderca i przestępca seksualny zwany „Szatanem z Piotrkowa” Mariusz Trynkiewicz zmarł w wieku 62 lat - podał portal gostynin24.pl. Informację o śmierci osadzonego potwierdziła w rozmowie z RMF FM ppłk Arleta Pęconek, rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Akta sprawy karnej przeciwko Mariuszowi Trynkiewiczowi w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim / Grzegorz Michałowski / PAP

Mariusz Trynkiewicz to pedofil, który został skazany we wrześniu 1989 roku na karę śmierci za zabójstwo czterech chłopców. Na mocy amnestii z grudnia 1989 roku karę tę zamieniono mu na 25 lat więzienia - w polskim kodeksie karnym nie było wówczas dożywotniego pozbawienia wolności. Kara Trynkiewicza dobiegła końca 11 lutego 2014 roku. Po odbyciu kary trafił do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przy Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Przebywał tam do września 2019 roku. Następnie został skierowany do zakładu karnego za posiadanie pornografii dziecięcej.

Morderca zmarł w wieku 62 lat 9 stycznia 2025 roku na oddziale szpitalnym zakładu karnego.