Burze, obfite opady deszczu i silny wiatr - poniedziałek przyniesie kolejne niebezpieczne zjawiska pogodowe. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia o silnym deszczu i burzach dla powiatów w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim i łódzkim. Wystosowane zostały ponadto ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia dla innych województw.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poniedziałek jest kolejnym dniem z niebezpieczną pogodą. Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że do godz. 6:00 w całym kraju odnotowano 231 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków burz. Najwięcej pracy strażacy mieli w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim oraz podlaskim.

To jednak nie koniec, bowiem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś szereg ostrzeżeń, w tym tych trzeciego, najwyższego stopnia.

Aktualne alerty IMGW można znaleźć TUTAJ .

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami

IMGW wydał m.in. ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwach:

dolnośląskim ,

, opolskim (w powiatach: namysłowskim, brzeskim, nyskim),

(w powiatach: namysłowskim, brzeskim, nyskim), wielkopolskim (w powiatach: tureckim, kaliskim, pleszewskim, krotoszyńskim, gostyńskim, leszczyńskim, Leszno, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim),

(w powiatach: tureckim, kaliskim, pleszewskim, krotoszyńskim, gostyńskim, leszczyńskim, Leszno, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim), lubuskim (w powiecie wschowskim).

IMGW prognozuje tam "opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym"; ich suma wyniesie od 80 do 90 mm, punktowo do 100 mm. Opadom będą towarzyszyć burze z porywami wiatru dochodzącymi do 80 km/h. Możliwy jest grad.

Ostrzeżenia weszły w życie w niedzielę o godz. 20:30, a wygasną o godz. 18:00 w poniedziałek.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami

IMGW wystosował ponadto ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami dla czterech powiatów województwa łódzkiego - poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszowskiego.

Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 80 do 90 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 6:38; wygasną o godz. 3:00 we wtorek.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami

Na sporym obszarze kraju obowiązują również ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Obowiązuje one w województwach:

opolskim ,

, śląskim ,

, małopolskim ,

, podkarpackim ,

, świętokrzyskim ,

, lubelskim ,

, mazowieckim (południowa część województwa),

(południowa część województwa), łódzkim ,

, wielkopolskim (w powiatach: słupeckim, Konin, konińskim, kolskim).

IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 10:00, a ważność stracą o godz. 3:00 we wtorek.

457 interwencji strażaków w niedzielę

Burze, którym towarzyszył silny wiatr i ulewne opady deszczu, przeszły nad Polską również w niedzielę. Strażacy odnotowali wczoraj 457 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz opadów deszczu.

Najwięcej pracy strażacy mieli na Lubelszczyźnie i Mazowszu; najczęściej wyjeżdżali do miejsc, gdzie silny wiatr powalił drzewa, a także tam, gdzie woda podtopiła piwnice i posesje.

Silny wiatr i intensywne opady deszczu doprowadziły też do szkód na Śląsku, Dolnym Śląsku, a także w województwach warmińsko-mazurskim i łódzkim.