Sześć osób, w tym troje dzieci w wieku od roku do 13 lat trafiło do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów w miejscowości Wzdół Rządowy w Świętokrzyskiem. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem.

/ OSP WZDÓŁ / RMF24 Sześć osób jest rannych po zderzeniu dwóch samochodów. Do wypadku doszło w niedzielny wieczór na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 751 z drogą gminną w miejscowości Wzdół Rządowy w powiecie kieleckim w Świętokrzyskiem. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-latka kierująca oplem jadąca drogą gminną nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu osobowej skodzie, za kierownicą której siedziała 34-letnia kobieta. Do szpitala trafiło sześć osób, w tym troje dzieci podróżujące skodą w wieku od roku do 13 lat – poinformowała asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Obie kierujące były trzeźwe. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku. / OSP WZDÓŁ / RMF24