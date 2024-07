"6 lipca temperatura maksymalna od 26°C na północy, około 30°C w centrum, do 32°C miejscami na południu; nad morzem od 24°C do 26°C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, punktowo do 100 km/h" - prognozuje IMGW.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami od godz. 18.00 do północy wydano dla województw:

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego,

większości woj. wielkopolskiego,

zachodniej części woj. pomorskiego,

niektórych powiatów w woj. kujawsko-pomorskim.

"Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wiążą się z sumami opadów od 20 mm do 30 mm i z porywami wiatru do 100 km/h. Oznacza ono możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu." - informuje IMGW.



IMGW wydało także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw:

opolskiego,

większości woj. kujawsko-pomorskiego,

wschodniej części woj. pomorskiego,

wielkopolskiego,

niektórych powiatów w zachodniej części woj. łódzkiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wiążą się z sumami opadów do 25 mm i z porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy jest grad.

W niedzielę, 7 lipca synoptycy zapowiadają z kolei przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z opadami gradu - we wschodniej połowie kraju oraz na południu.