1033 wypadki drogowe, w których zginęło 96 osób, odnotowała policja od rozpoczęcia wakacji. W tym czasie zatrzymanych zostało ponad 3,8 tys. nietrzeźwych kierowców.

30.06.2024. Miejsce wypadku na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Wierzchowo / Piotr Kowala / PAP

Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że od 21 czerwca doszło do 1033 wypadków drogowych. To więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku (974), jednak mniej niż w roku 2022 (1092).



W tym czasie zanotowano 96 ofiar śmiertelnych wypadków, a 1159 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali 3826 nietrzeźwych kierujących. 1043 osobom zatrzymano prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.



W 2023 w tym samym okresie zginęło 85 osób, a 1144 zostało rannych. 2 lata temu zanotowano 88 ofiar śmiertelnych i 1310 rannych.

Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że to właśnie latem dochodzi do ok. 30 proc. wszystkich wypadków drogowych.

W 2023 r. podczas wakacji policja odnotowała 4 945 wypadków drogowych. Zginęło w nich 468 osób, a 5 777 osób zostało rannych.