Prognoza na najbliższe dni. Polska złota jesień?

W poniedziałek możliwe są słabe opady deszczu, szczególnie na krańcach wschodnich i północnych. Zachmurzenie małe na zachodzie. W pozostałej części Polski zachmurzenie z całkowitego będzie malało do dużego i umiarkowanego. Słupki rtęci sięgną 17 kreski na południu i zachodzie kraju. Najzimniej będzie na północnym wschodzie - temperatura sięgnie tam maksymalnie 11 stopni. Wiatr w porywach do 60 km/h w górach.



We wtorek w całej Polsce będzie pogodnie. Jedynie nad morzem i w górach możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C na północnym wschodzie, około 18°C nad morzem i na wschodzie kraju, do 21°C na zachodzie, w centrum i na południu. Porywisty wiatr w rejonach podgórskich do 80 km/h, a wysoko w Tatrach wiatr halny - do 110 km/h.

Sam środek tygodnia będzie ciepły, ale pojawi się więcej chmur. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 14°C w rejonach podgórskich, około 18°C na zachodzie kraju i nad morzem, do 22°C na wschodzie. Będzie silnie wiało. W rejonach podgórskich nawet do 80 km/h. W górach będzie halny.

Czwartek również będzie ciepły. Słupek rtęci sięgnie 22 kreski. Nad morzem i w rejonach podgórskich - chłodniej. Tam temperatura około 18 stopni. Nad morzem i na południu kraju wiatr w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich do 85 km/h.

Weekend przyniesie zmianę pogody

Od piątku nastąpi zmiana pogody i ochłodzenie. Zachmurzenie będzie duże - miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12-13°C na zachodzie i w centrum do 17°C na południowym wschodzie. Jedynie w rejonach podgórskich około 11°C. Wiatr nad morzem w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich do 85 km/h.

W weekend pogoda będzie zmienna.

Sobota prawie w całej Polsce będzie ciepła i bez deszczu. Tylko w rejonach podgórskich możliwe przelotne opady. Temperatura sięgnie 16 stopni na południu. Wiatr będzie słaby.

W niedzielę natomiast niebo będzie zachmurzone, a w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura będzie wahać się od 12 stopni na północy do 17 stopni na południu. Wiatr słaby, jedynie na południu porywisty.