Biały Dom poinformował we wtorek, że ponad 50 tys. pracowników zostało wysłanych do stanów dotkniętych huraganem, aby pomóc w działaniach ratunkowych, odbudowie zniszczonej infrastruktury, w tym w przywróceniu dostaw energii elektrycznej. Korpus Inżynierów Armii Stanów Zjednoczonych sprowadza generatory i inne wyposażenie do obydwu Karolin.

"Wśród niosących pomoc pracowników federalnych znalazło się 1000 pracowników Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Rozdali oni dotąd ponad 7,1 mln posiłków, 6,5 mln litrów wody, 150 generatorów i ponad 200 tys. plandek"- poinformował Biały Dom.

W środę Karolinę Północną odwiedzał prezydent USA Joe Biden, a wiceprezydentka Kamala Harris była w Georgii.