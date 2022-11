Synoptycy prognozują, że długi weekend będzie pochmurny. Na północy i wschodzie kraju może padać deszcz. Zarówno w Święto Niepodległości, 11 listopada, jak i w sobotę, 12 listopada termometry pokażą maksymalnie 15 st. C.

Uwaga kierowcy! Mgły mogą ograniczać widoczność do 200 metrów. / Shutterstock

11 listopada, Święto Niepodległości - jaka będzie pogoda?

Na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach wschodnich słabe możliwe opady deszczu bądź mżawki.

Temperatura maksymalna od 9 st. C, 10 st. C, na wschodzie do 14 st. C, 15 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat miejscami 7 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i tam w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Pogoda na noc z 11 na 12 listopada

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy duże i tam możliwy słaby deszcz bądź mżawka.

Liczne mgły ograniczające widzialność do 200 m, w rejonie mgieł wzrost zachmurzenia do całkowitego.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 3 st. C do 8 st. C, cieplej na wybrzeżu, do 10 st. C. W rejonach podgórskich miejscami spadek temperatury do 0 st. C.

Wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, przeważnie zachodni.

Prognoza pogody na sobotę, 12 listopada

W sobotę na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe opady deszczu lub mżawki.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże.

Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie na północy i północnym zachodzie mogą się utrzymywać przez większą część dnia.

Temperatura maksymalna od 10 st. C miejscami na wschodzie do 14 st. C na południowym zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat miejscami 8 st. C, 9 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h.